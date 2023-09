Life

“Rouk Zouk”: Στην κορυφή της τηλεθέασης την πρώτη εβδομάδα

Μοναδικές στιγμές γέλιου στο παιχνίδι που επέστρεψε δυναμικά για 7η χρονιά.

Με δυνατή πρωτιά έκλεισε η 1η εβδομάδα για το «Rouk Zouk» και την απολαυστική Ζέτα Μακρυπούλια.

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι μάς χάρισε μοναδικές στιγμές γέλιου και διασκέδασης, και ήταν στη κορυφή της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό τουλάχιστον 4,9 μονάδες, καταγράφοντας ποσοστό 15,2%. Αξίζει να σημειωθεί πως το «Rouk Zouk» ήταν πρώτο και στο γενικό σύνολο με ποσοστό 15,5%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό (ηλικίας 25-34) «χτύπησε» μέχρι και 32,1%. «Rouk Zouk», όμως, έπαιξαν και οι γυναίκες αγγίζοντας έως και 22,0% σε επιμέρους ηλικιακή ομάδα (25-34).

«Rouk Zouk», με την Ζέτα Μακρυπούλια, καθημερινά στις 15:00 στον ΑΝΤ1.

