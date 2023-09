Life

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκλείει κάθε συμφιλίωση με το Χάρι

Ποιες οι περιφρονητικές εκφράσεις του πριγκιπικού ζεύγους της Βρετανίας, για τη συμπεριφορά Χάρι και Μέγκαν.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν «βγάλει από το μυαλό τους» το ενδεχόμενο της συμφιλίωσης με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, δήλωσε η πρώην βασιλική ανταποκρίτρια του BBC Τζένι Μποντ (Jennie Bond). Πρόσθεσε ότι το βασιλικό ζευγάρι είχε προσπαθήσει να γεφυρώσει το χάσμα στη κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου τον Απρίλιο του 2021, αλλά μετά από έναν «έντονο καβγά» έγινε ξεκάθαρο ότι αυτό δεν ήταν δυνατό.

«Έρχεται μια στιγμή που πρέπει να αποδεχτείς ότι οι ευτυχισμένες οικογένειες δεν είναι ένα παιχνίδι με το οποίο όλοι μπορούν να παίξουν» δήλωσε στο περιοδικό OK. «Η Κέιτ έχει πληγωθεί και προσβληθεί από πράγματα που έχουν πει ο Χάρι και η Μέγκαν, αλλά μαζί με τον Ουίλιαμ είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και υποψιάζομαι ότι, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως η ρήξη με τον Χάρι δεν μπορεί να διορθωθεί στο προσεχές μέλλον. Έχουν βγάλει από το μυαλό τους αυτό το ενδεχόμενο και αποφάσισαν να συνεχίσουν τη ζωή τους».

Η κρίση στη σχέση των δύο αδελφών ξεκίνησε το 2019, όταν επιβεβαίωσαν ότι είχαν πάρει "διαφορετικούς δρόμους" και επιδεινώθηκε τον Ιανουάριο του 2020 με την παραίτηση του Χάρι και της Mέγκαν από τα πριγκιπικά τους καθήκοντά και τη μετεγκατάστασή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δημοσιογράφος ανέφερε επίσης ότι είναι σίγουρη πως το ζευγάρι «υποστηρίζει πολύ ο ένας τον άλλον και ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι η πιο δυνατή πηγή ενθάρρυνσης για τον Ουίλιαμ».

