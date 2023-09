Οικονομία

Ελληνικά ομόλογα: Η έκθεση της J.P. Morgan έφερε πιέσεις στις τιμές

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα, συστήνει στους πελάτης να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους κυρίως στα 10ετή ομόλογα.

Πιέσεις στις τιμές των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και άνοδος των αποδόσεων τους καταγράφηκε σήμερα στη δευτερογενή αγορά, με την δημοσιοποίηση της Έκθεσης της J P Morgan η οποία γνωστοποίησε ότι «κλείνει τις θέσεις της στα ελληνικά ομόλογα».

Παρά την πρόσφατη αναβάθμιση της οικονομίας από την DBRS και την Μοοdy's η αμερικανική επενδυτική τράπεζα, συστήνει στους πελάτης να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους κυρίως στα 10ετή ομόλογα.

Παρά ταύτα η επενδυτική τράπεζα όπως αναφέρει, ότι συνεχίζει να διατηρεί μια εποικοδομητική μεσοπρόθεσμη προοπτική για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα και προβλέποντας ότι αυτά θα διαπραγματεύονται σταθερά με μικρότερα περιθώρια από τα αντίστοιχα Ιταλικά , δεδομένων των ισχυρών μακροοικονομικών, δημοσιονομικών και θεμελιωδών μεγεθών, του σταθερού πολιτικού τοπίου και των συνεχιζόμενων αναβαθμίσεων αξιολόγησης.

Στην δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της καταγράφηκαν συναλλαγές 105 εκατ. ευρώ εκ των οποίων μόνον τα 31 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,22% από 4,17% % που έκλεισε την Παρασκευή, έναντι 2,79% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,43 %.

Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το απόγευμα το ευρωπαϊκό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,060 δολ. από το επίπεδο των 1,0617 δολ. που άνοιξε η αγορά.

