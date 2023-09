Οικονομία

Πειραιάς - Εργατικό Ατύχημα: Ελεύθεροι ο πλοίαρχος, ο ύπαρχος και ο λοστρόμος του καταμαράν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τρεις υπεύθυνοι του πλοίου θα παραμείνουν ελεύθεροι μεχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης.

-

Ελεύθεροι αφέθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο πλοίαρχος, ο ύπαρχος και ο λοστρόμος του ταχύπλοου καταμαράν Speed Runner Jet, για το εργατικό ατύχημα της πτώσης δύο ναυτικών τη Δευτέρα στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια καθαρισμού του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά. Ο ανακριτής όρισε ότι οι κατηγορούμενοι θα είναι ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και διέταξε τη συνέχιση της διερεύνησης για το συμβάν.

Πέραν των συνδκαλιστικών οργανώσεων των ναυτικών και άλλων πολιτικών κομμάτων, ανακοίνωση εξέδωσε για το ζήτημα την Τρίτη το πρωί και ο Τομέας Εργασίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αναφέροντας: "Το χθεσινό ατύχημα, με τον τραυματισμό των δυο εργαζομένων στο λιμάνι του Πειραιά, είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Πλέον, φαίνεται ότι η μη τήρηση των απαραίτητων, κατά τον πλου και απόπλου αλλά και κατά την διάρκεια τέλεσης εργασιών στα πλοία, είναι συχνή πρακτική. Λίγες μέρες μετά το τραγικό περιστατικό με τον αδόκητο θάνατο του Αντώνη Καρυώτη και την διαπίστωση πολλαπλών παραλείψεων από πλευράς πολιτείας και λιμενικού, τίποτα δεν δείχνει ότι η κατάσταση στο λιμάνι του Πειραιά βελτιώνεται. Η εκκωφαντική απουσία του λιμενικού είναι όπως φαίνεται πολιτική επιλογή.

Οι δυο εργαζόμενοι εκτελούσαν εργασίες καθαρισμού χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, πριν πέσουν στην θάλασσα. Δεν μας προκαλούν έκπληξη οι διαρκείς καταγγελίες για τη μη τήρηση των στοιχειωδών μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Η κυβέρνηση έχει θέση σε αδράνεια το ΣΕΠΕ, ενώ μόλις τρεις ημέρες πριν κρύφτηκε πίσω από μια ευρωπαϊκή οδηγία για να αντιστρέψει το περιεχόμενο της και να βαθύνει κι άλλο την επισφάλεια στην αγορά εργασίας. Το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής απαιτεί την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος και την τήρηση της νομιμότητας για την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας".

Ο 34χρονος έλαβε εξιτήριο ενώ ο 55χρονος παραμένει νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Elias”: Εκκένωση χωριών στην Θεσσαλία - “Σαρώνεται” η μισή Ελλάδα (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Δύο επιθέσεις κατά ανηλίκων

Παύλος Μπακογιάννης: δολοφονήθηκε σαν σήμερα από τον Δημήτρη Κουφοντίνα