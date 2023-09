Οικονομία

Πειραιάς: Αγωνία για ναυτικούς που έπεσαν από πλοίο στην θάλασσα

Εργατικό ατύχημα στο λιμάνι. Συναγερμός για τον εντοπισμό και την ανάσυρση των ναυτικών που ξαφνικά βρέθηκαν στην θάλλασα, μετά από πτώση από το πλοίο.

Στη θάλασσα έπεσαν δύο ναυτικοί, μέλη του πληρώματος του Speed Runner Jet,το οποίο ήταν προσδεμένο στο λιμάνι του Πειραιά.

Οι δύο άνδρες έπεσαν στη θάλασσα, την ώρα που καθάριζαν το πλοίο.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για την ανάσυρσή τους από τη θάλασσα, από όπου βγήκαν έχοντας τις αισθήσεις τους.

Οι δύο ναυτικοί, Έλληνες και οι δύο, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Καταγγελίες και από την Πανελλήνια ένωση ναυτών εμπορικού ναυτικού ( ΠΕΝΕΝ)

"Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ πληροφορήθηκε πριν λίγο ότι στο ταχύπλοο σκάφος «Speed Runner Jet», πλοιοκτησίας Seajets, το οποίο ελλιμενιζόταν απέναντι από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας , συνέβη ατύχημα κατά την διάρκεια που δυο Ναύτες εκτελούσαν πλύσιμο στην πλώρη του πλοίου.

Πρόκειται για τον Β.Ν. 55 ετών και τον Α.Γ. 34 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις οι εργασίες γίνονταν στον εξωτερικό χώρο οι οποίες απαγορεύονται και χωρίς να τους έχουν παρασχεθεί τα μέσα ασφαλείας και προστασίας!

Οι δυο τραυματίες μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Αμέσως κλιμάκιο της ΠΕΝΕΝ μετέβη στο πλοίο προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική – νοσοκομειακή βοήθεια και να διερευνήσει τις συνθήκες που έγινε το ατύχημα.

Η ΠΕΝΕΝ απαιτεί να διερευνηθούν οι αιτίες του ατυχήματος και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονται σε ένα ατύχημα το οποίο θα μπορούσε να έχει τραγικό αποτέλεσμα.

Η οποιαδήποτε εκτέλεση εργασίας που απαγορεύεται από τη νομοθεσία και η μη εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο για τους Ναυτεργάτες και οι ευθύνες εταιριών – ΥΕΝ- Λιμενικών Αρχών είναι τεράστιες".

Εικόνες: 902.gr

