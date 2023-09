Κοινωνία

Κηφισιά: Εννέα συλλήψεις για τη συμπλοκή ανηλίκων – Κατασχέθηκαν έξι ρόπαλα

Δύο ομάδες ανηλίκων από περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Κηφισιάς έπειτα από προγραμματισμένο ραντεβού συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο 15χρονων

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Στη σύλληψη 9 ανηλίκων, 14 έως 16 ετών, στην Κηφισιά προχώρησαν - στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας - αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το βράδυ της Κυριακής (24/09) δύο ομάδες ανηλίκων, από περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Κηφισιάς -αντίστοιχα- συναντήθηκαν, έπειτα από προγραμματισμένο ραντεβού και συνεπλάκησαν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο 15χρονων, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.

Κατασχέθηκαν έξι αυτοσχέδια ξύλινα ρόπαλα και καπέλο, τα οποία απεστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.





