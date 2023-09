Κοινωνία

Νέες ταυτότητες: πόσα ραντεβού κλείστηκαν σε μία μέρα

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση των πολιτών για την αντικατάσταση του συμβατικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας με ψηφιακό.

Δεν πρόλαβε να ανοίξει η πλατφόρμα για τον προγραμματισμό των ραντεβού των πολιτών για την έκδοση ή αντικατάσταση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, και έσπευσαν οι πολίτες να κλείσουν το ραντεβού τους. Ειδικότερα, από τις 08:30, οπότε τέθηκε σε λειτουργία το id.gov.gr, έως τις 12:00 κλείστηκαν σχεδόν 30.000 ραντεβού για την έκδοση ή την αντικατάσταση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας. Σημειώνεται, ότι κάθε μέρα ανοίγουν και νέα ραντεβού με βάση τη διαθεσιμότητα, όπως ορίζεται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Υπενθυμίζεται, ότι οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν στην αίτησή τους Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής τους στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθούν με φυσική παρουσία, και καταχωρούν τα εξής στοιχεία του προσώπου στο οποίο αφορά το ραντεβού: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και προαιρετικά αριθμό τηλεφώνου. Υπάρχει η δυνατότητα να κλείσει το ραντεβού τρίτος, ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη για να εξυπηρετηθεί.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επαλήθευση του email που δήλωσε ο ενδιαφερόμενος. Ακολούθως, λαμβάνει στο επιβεβαιωμένο email τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.

Το ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο οκτώ ώρες πριν την υποβολή του πρώτου αιτήματος. Ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει και 24 ώρες πριν αλλά και δύο ώρες πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.

Επίσης, διατηρείται χρονική απόσταση μεταξύ των ραντεβού των ενδιαφερομένων, ικανή για να ολοκληρωθεί ένα ραντεβού πριν ξεκινήσει το επόμενο. Οι ώρες και οι ημέρες των διαθέσιμων ραντεβού μπορούν να μεταβληθούν.

Ειδικά στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου.

