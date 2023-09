Οικονομία

Φωτιές - “Daniel”: Αποζημίωση 55 δις ευρώ έρχεται από την ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι διαφορετικοί λογαριαμσοί της ΕΕ από τους οποίους θα προέλθει βοήθεια για την ανάκαμψη της χώρας από τις θεομηνίες που μεσολάβησαν.

-

Πόροι, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα διατεθούν στη στήριξη των περιοχών, που έχουν υποστεί ζημίες απο φυσικές καταστροφές. Οι πόροι, όπως ανακοίνωσε προσφάτως ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αφορούν στο Ταμείο Ανάκαμψης (686 εκατ. ευρώ) και έως 2,25 δισ. ευρώ από τα δύο ΕΣΠΑ, της περιόδου 2014-2020 και της περιόδου 2021-2027.

Μόνο το 2023 θα διατεθούν για τις φυσικές καταστροφές 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

Από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: 300 εκατομμύρια ευρώ

Από συμπληρωτικό προϋπολογισμό: 450 εκατομμύρια ευρώ

Από αδιάθετους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020: 330 εκατομμύρια ευρώ

Από το νέο ΕΣΠΑ: 10 εκατομμύρια ευρώ

Παράλληλα θα ανατακατευθυνθούν, πόροι από τα λεγόμενα βαριά αντιπλημμυρικά έργα που δεν έχουν γίνει, για τα έργα των φυσικών καταστροφών.

Πάντως, περισσότερα από 55 δισ. ευρώ θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία τα επόμενα 4-6 χρόνια από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ( ΕΣΠΑ 2021-2027 και Ταμείο Ανάκαμψης), όπως ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός.

Όπως είπε ο υπουργός, μετά την αναθεώρηση, οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης (επιδοτήσεις και δάνεια) θα φθάσουν τα 36 δισ. ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι θα προέλθουν από τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Ειδικά για τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης 686 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 420 εκατ. ευρώ για οδικά έργα, 180 για το σιδηρόδρομο και 180 εκατ. ευρώ για αντιδιαβρωτικά έργα σε Έβρο και Ροδόπη.

Όσον αφορά στη νέα αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Οκτωβρίου και να "κλειδώσει" οριστικά στο eurogroup του Δεκεμβρίου.

Το αίτημα δε για συνδρομή (είναι 6% επί της δημόσιας ζημιάς) και από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε., θα υποβληθεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αποτίμησης των ζημιών από τις θεομηνίες, οι οποίες με πρόχειρους υπολογισμούς ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ.