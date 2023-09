Κοινωνία

Κακοκαιρία “Elias”: Εκκένωση χωριών στην Θεσσαλία - “Σαρώνεται” η μισή Ελλάδα (εικόνες)

Ποια χωριά εκκενώθηκαν. Έκτακτα μέτρα για τον πολύπαθο Παλαμά. Δείτε live την πορεία της κακοκιαρίας.

Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Φθιώτιδα και Θεσσαλία σαρώνει τις τελευταίες ώρες η κακοκαιρία «Elias», η οποία συνεχίζεται με τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Η αρχή έγινε τη Δευτέρα το απόγευμα στις περιοχές Ιωαννίνων και Καστοριάς όπου σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση. Επίκεντρο της κακοκαιρίας ήταν τα Γιάννενα, το Χιονάτο Καστοριάς και το Πωγώνι Ιωαννίνων.





Έντονα ήταν και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην Αχαΐα από το δυνατό χαλάζι. Στα χωριά Μαζέικα, Τρεχλό, Λάπατα, Ορθολίθι, Λαμπίρι και Κάτω Κλειτορία καταγράφηκαν ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα αλλά και αγροτικές καλλιέργειες. Στο Αίγιο έγινε κατολίσθηση επί της Εθνικής Οδού (ύψος Αιγιαλείας) με αποτέλεσμα οι οδηγοί να κόψουν ταχύτητα και να δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση χιλιομέτρων.

Τμήμα της Ολυμπίας Οδού από τα διόδια Ελαιώνα μέχρι και τον Κόμβο Καλαβρύτων έκλεισε προσωρινά, μέχρις ότου υποχωρήσει το φαινόμενο. Μετά τα μεσάνυχτα ο δρόμος ξανάνοιξε, με ανακοίνωση όμως της Ολυμπίας Οδού, παρακαλούνται οι οδηγοί στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Αθηνών, να διέρχονται με προσοχή, με χαμηλές ταχύτητες και να συμμορφώνονται με την οδική σήμανση.

Σε κυκλοφορία το ρεύμα προς Αθήνα μέσω αμφιδρόμησης στο αντίθετο ρεύμα, από το Σταθμό Διοδίων Ελαιώνα στο 163,5χλμ. έως το 160,6χλμ.



Παρακαλούνται οι οδηγοί να διέρχονται με προσοχή, με χαμηλές ταχύτητες και να συμμορφώνονται με την οδική σήμανση. — Olympia Odos (@OlympiaOdosSA) September 25, 2023

Τα φαινόμενα δεν άφησαν ανεπηρέαστη και τη Φθιώτιδα, καθώς λόγω της έντονης κακοκαιρίας έκλεισαν οι δρόμοι που ενώνουν τη Λαμία τόσο με τη Στυλίδα όσο και με το Καρπενήσι. Ο δεύτερος έκλεισε λόγω καταπτώσεων στην περιοχή της Βίτωλης του Δήμου Μακρακώμης, στο κομμάτι που είχε καεί τον περασμένο Αύγουστο. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω Σπερχειάδας και Παλαιοβράχας.

Την παρουσία της έκανε αισθητή η κακοκαιρία και στην Κορινθία. Στο Ξυλόκαστρο το χαλάζι ήταν ασταμάτητο, φούσκωσε τοπικός χείμαρρος, εστάλη από νωρίς στους κατοίκους μήνυμα από το 112 να ελαχιστοποιήσουν τις μετακινήσεις, ενώ ελήφθη και απόφαση από τις τοπικές Αρχές να μείνουν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες της περιοχής δηλαδή νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί και το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου.

?? Ενεργοποίηση 1?1?2?



??#Ξυλόκαστρο



?? Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις) στην περιοχή σας



!? Περιορίστε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) September 25, 2023

Στο Κιάτο έπιασαν φωτιά σπίτια σε οικισμό, εξαιτίας κεραυνού που έπεσε στο συγκεκριμένο σημείο.

Την ίδια στιγμή, στην Θεσσαλία και την Κεντρική Ελλάδα κάτοικοι και αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή μετρώντας ακόμα πληγές από τον Daniel. Βλοχός και Μεταμόρφωση Καρδίτσας εκκενώθηκαν προληπτικά. Καρδίτσα Λάρισα, Φάρσαλα και Ελασσόνα βυθίστηκαν στο σκοτάδι εξαιτίας διακοπής ρεύματος και μέσα σε λίγες ώρες οι δρόμοι των Τρικάλων πλημμύρισαν και πάλι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Δευτέρας ο Δήμος Παλαμά, το τοπικό συντονιστικό όργανο συνεδρίασε και καθόρισε τις θέσεις συγκέντρωσης των κατοίκων κάθε κοινότητας για το ενδεχόμενο πλημμύρας. Αποφασίστηκε ότι εφόσον απαιτηθεί εκκένωση οικισμού/ών λόγω σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων, όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες να φιλοξενηθούν στα ψηλότερα σπίτια και οι υπόλοιποι να φύγουν από τα σπίτια τους στις προκαθορισμένες θέσεις που υπάρχουν σε κάθε κοινότητα. Όπως σημειώνει πάντως στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Παλαμά όλα αυτά τα μέτρα πρόληψης και οι οδηγίες είναι σε περίπτωση πλημμύρας.

Στα ορεινά των Δήμων Πύλης και Μετεώρων μεταφέρεται τώρα η αγωνία των Αρχών καθώς έχουν σημειωθεί πολλές καταπτώσεις βράχων και χωμάτων, ενώ οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα στο ορεινό οδικό δίκτυο του νομού λόγω κατολισθήσεων. Αντίθετα στα πεδινά του νομού η στάθμη των νερών των ποταμών είναι σε φυσιολογικά όρια και προς στιγμήν δεν έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα, εκτός από κάποιουςπλημμυρισμένους δρόμους και υπόγεια.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 25-09-2023 αναφέρει:

«Την Τρίτη (26-09-2023) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά (πλην της Μακεδονίας και της Θράκης), τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν στη Θεσσαλία (στους νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και στα νότια τμήματα του νομού Λάρισας), στη Στερεά (στους νομούς Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και στην Ήπειρο (στους νομούς Άρτας και Πρέβεζας).

Την Τετάρτη (27-09-2023) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα (στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο), στις Σποράδες, την Εύβοια, τη δυτική Κρήτη και πιθανώς στις δυτικές Κυκλάδες. Επισημαίνεται ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν στους νομούς Καρδίτσας, Φθιώτιδας, στα ανατολικά τμήματα του νομού Μαγνησίας, στις Σποράδες και στη βόρεια Εύβοια.

Την Πέμπτη (28-09-2023) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως το μεσημέρι στις Σποράδες, τη Μαγνησία, τη βόρεια Εύβοια, και τα βορειοανατολικά τμήματα της Στερεάς. Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Τα έκτακτα δελτία της ΕΜΥ ανανεώνονται ανά δωδεκάωρο και για περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού ανατρέξτε στα τακτικά δελτία καιρού και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr)».

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής που εκδόθηκε την Τρίτη σημειώνει ότι οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν ισχυρές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και όπου απαιτείται, τα εναέρια και επίγεια μέσα του Σώματος μεταφέρουν τρόφιμα, νερό, φάρμακα και είδη κλινοστρωμνής, σε πληγέντες των περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Επίσης, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, από το απόγευμα της Δευτέρας ως και Τρίτη 7 το πρωί, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 48 κλήσεις, ενώ ενέργειες έγιναν σε 15 περιπτώσεις για αντλήσεις υδάτων και μεταφέρθηκε ένα άτομο σε ασφαλές σημείο.

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας:

