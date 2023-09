Life

“Πρόσωπο με Πρόσωπο” με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Πρεμιέρα απόψε στον ΑΝΤ1

Πρόσωπα της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνίας σε ενδιαφέορυσες και αποκαλυπτικές συζητήσεις με το Νίκο Χατζηνικολάου.

Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή «ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ», με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, στις 24:00.

Συνεντεύξεις, συζητήσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις, που κάνουν αίσθηση και δίνουν στον πολίτη τη σφαιρική εικόνα όλων των εξελίξεων.

Αυτή την Πέμπτη, ο Νίκος Χατζηνικολάου και οι καλεσμένοι του βάζουν στο επίκεντρο της εκπομπής την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, μετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία, καθώς και τα σενάρια διάσπασης.

Η ακραία πόλωση, οι ίντριγκες και το παρασκήνιο.

Τι θα κάνει η Έφη Αχτσιόγλου;

Ποια πρωτοκλασάτα στελέχη στηρίζουν τον νέο Πρόεδρο και ποια του έχουν γυρίσει την πλάτη;

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Πρεμιέρα την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, στις 24:00.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή