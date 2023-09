Κόσμος

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Τραγικός απολογισμός από την έκρηξη σε δεξαμενή καυσίμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική αύξηση των νεκρών της τεράστιας έκρηξης σε δεξαμενή καυσίμων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

-

Στους 125 ανέρχονται οι νεκροί από την έκρηξη και την πυρκαγιά που σημειώθηκε σε δεξαμενή καυσίμων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ την Δευτέρα, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax Azerbaijan επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας της Αρμενίας.

Τα πτώματα εκείνων που σκοτώθηκαν από την έκρηξη μεταφέρθηκαν στην Αρμενία, διευκρίνισε το πρακτορείο.

Οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τον θύλακα την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από μια επίθεση-αστραπή. Χιλιάδες Αρμένιοι κάτοικοι της περιοχής φεύγουν τις τελευταίες ημέρες, αναζητώντας καταφύγιο στην Αρμενία.

Η έκρηξη της Δευτέρας, τα αίτια της οποίας δεν έχουν διευκρινιστεί, σημειώθηκε σε έναν δρόμο κοντά στην πρωτεύουσα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, το Στεπανακέρτ.

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία - Δολοφονία 6χρονου: Συνελήφθη 14χρονος

Τίγκρες: Εκτέλεσαν τον Έντγκαρ Πάες μπροστά στην κόρη του

Θεσσαλονίκη: Δύο επιθέσεις κατά ανηλίκων