Ναγκόρνο Καραμπάχ: Δεκάδες νεκροί από έκρηξη σε αποθήκη καυσίμων (βίντεο)

Οι τοπικές αρχές της Αρμενίας δήλωσαν ότι εκατοντάδες άνθρωποι εισήχθησαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων δεκάδες βρίσκονται «ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση» μετά την έκρηξη

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 300 τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε αποθήκη καυσίμων στην περιοχή Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Οι τοπικές αρχές της Αρμενίας δήλωσαν ότι 290 άνθρωποι εισήχθησαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων δεκάδες βρίσκονται «ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση» μετά την έκρηξη στις εγκαταστάσεις κοντά στην περιφερειακή πρωτεύουσα Στεπανακέρτ.

This is critical. A fuel and gas distribution center in Nagorno-Karabakh has exploded. There has been a critical fuel shortage in NK due to Azerbaijan's ~10month blockade, obstructing many NK Armenians from fleeing. https://t.co/rIWFO3yfOw — lucy martirosyan (@lucymartiros) September 25, 2023

Η αιτία της έκρηξης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Δεκάδες άνθρωποι είχαν παραταχθεί εκείνη την ώρα στην εγκατάσταση όπου σημειώθηκε η έκρηξη επειδή τους είχαν υποσχεθεί καύσιμα, σύμφωνα με τις αυτονομιστικές αρχές του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

A gasoline tank exploded in the Stepanakert / Khankendi suburb of Aykazov in Nagorno-Karabakh



Many drivers were apparently near the tank who were trying to get fuel to leave Nagorno-Karabakh in their own cars.



Many casualties expected pic.twitter.com/gY8zy1iSE0 — Rag?p Soylu (@ragipsoylu) September 25, 2023

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τον δεύτερο γύρο συνομιλιών μεταξύ αξιωματούχων του Αζερμπαϊτζάν και εκπροσώπων των αυτονομιστών που διεξήχθη στην πόλη Χοτζάλι, ακριβώς βόρεια της πρωτεύουσας του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Το προεδρικό γραφείο του Αζερμπαϊτζάν ανέφερε σε δήλωση ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν «σε εποικοδομητική ατμόσφαιρα» και ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή και στις ιατρικές υπηρεσίες.

