Λιβύη – Ρωσία: Ο στρατάρχης Χαφτάρ στη Μόσχα για διαβουλεύσεις

Ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης, ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ έφτασε σήμερα στη Ρωσία για συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους για την κατάσταση στη Λιβύη και τις διμερείς σχέσεις, ανακοίνωσαν οι Αραβικές Ένοπλες Δυνάμεις της Λιβύης (LAAF).

Ο Χάφταρ έγινε δεκτός από τον Ρώσο υφυπουργό Άμυνας Γιούνους-Μπεκ Γενκούροφ, πρώην ηγέτη της ρωσικής Δημοκρατίας της Ινγκουσετίας, ομοσπονδιακό υποκείμενο της Ρωσίας με κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό.

«Η εξέλιξη της κατάστασης στη Λιβύη, οι διμερείς σχέσεις και οι τρόποι ανάπτυξης αυτών και θέματα κοινού ενδιαφέροντος» βρίσκονται στην ατζέντα της επίσκεψης του Χάφταρ, ανέφερε η LAAF στη σελίδα της στο Facebook.

Ο Γενκούροφ έχει ταξιδέψει αρκετές φορές στην ανατολική Λιβύη για να συναντήσει τον Χάφταρ. Η τελευταία συνάντηση των δύο ανδρών ήταν στις 17 Σεπτεμβρίου και πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της LAAF στη Βεγγάζη, λίγες μέρες μετά τις πλημμύρες που άφησαν χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους στην ανατολική Λιβύη.

Η Λιβύη παραμένει βυθισμένη στο χάος μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011. Δύο κυβερνήσεις διεκδικούν την εξουσία: μία στην πρωτεύουσα Τρίπολη και μια δεύτερη στην ανατολή με την υποστήριξη του στρατάρχη Χάφταρ.

Ο Χάφταρ χρησιμοποίησε κυρίως μαχητές της ρωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner κατά την αποτυχημένη απόπειρά του να καταλάβει τη λιβυκή πρωτεύουσα το 2019-2020.

Σύμφωνα με ειδικούς, μερικές εκατοντάδες μαχητές της Wagner εξακολουθούν να βρίσκονται στη χώρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια στρατιωτικών βάσεων και υποδομών πετρελαίου.

