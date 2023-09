Κοινωνία

Αλόννησος: Νεκρή 62χρονη που εκπαιδευόταν σε αυτόνομη κατάδυση

Η άτυχη γυναίκα έκανε καθοδηγούμενη αυτόνομη κατάδυση, συνοδευόμενη από έναν εκπαιδευτή και δύο βοηθούς συνοδευόμενης κατάδυσης.

Ενημερώθηκε πρωινές ώρες σήμερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για αυτοδύτες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή του όρμου «ΡΟΥΣΟΥΜ ΓΙΑΛΟΣ» ν. Αλοννήσου.

Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς καθώς και περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισε και ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις της 62χρονη αλλοδαπή, η οποία διενεργούσε καθοδηγούμενη αυτόνομη κατάδυση, συνοδευόμενη από έναν εκπαιδευτή και δύο βοηθούς συνοδευόμενης κατάδυσης καταδυτικού κέντρου.

Η ανωτέρω, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από τον Λιμενικό Σταθμό Αλοννήσου που διενεργεί προανάκριση, παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

