Κακοκαιρία “Elias” - Σχολεία: Ποιά έμειναν κλειστά στην Αττική

Ποιοι Δήμοι αποφάσισαν να μην λειτουργήσουν τα σχολεία την Τετάρτη, λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Κλειστά, λόγω της κακοκαιρίας "Elias", θα μείνουν σήμερα (27.9.2023) όλα τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Φυλής.

Η σχετική απόφαση ελήφθη λόγω της κακοκαιρίας από τον δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού και περιλαμβάνει Παιδικούς Σταθμούς, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια.

Από την Δήμο παρακαλούνται οι γονείς, στο πλαίσιο και της σχετικής προειδοποίησης του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες.

Κλειστά θα μείνουν και τα σχολεία στον Ωρωπό.

Περιφέρεια Αττικής: Ανοιχτά τα σχολεία την Τετάρτη

«Παρακολουθούμε όλη την νύχτα το φαινόμενο. Υπάρχει έντονη βροχόπτωση σε πολλές περιοχές, υπάρχουν και άλλες περιοχές όπου θα επεκταθούν τα φαινόμενα», είπε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

«Σήμερα, θεωρούμε ότι τα σχολεία θα πρέπει να μείνουν κλειστά», είπε ο Γιώργος Πατούλης, σημειώνοντας ότι η απόφαση αυτή είναι σε συνέχεια του 112 που εστάλη την Τρίτη, τονίζοντας ακόμη ότι «η πρόληψη δεν έβλαψε ποτέ κανέναν».

«Η πρόθεση είναι να βγει το σχετικό έγγραφο σε λίγο, αφού πάρουμε και τα τελευταία στοιχεία από την ΕΜΥ», κατέληξε ο Περιφερειάρχης Αττικής, σε συνομιλία του με την εκπομπή γύρω στις 06:40 της Τετάρτης.

Ωστόσο, σε νεότερη επικοινωνία του με την εκπομπή, στις 07:00, είπε ότι «αφού μιλήσαμε με τον κ. Κολυδά και πήραμε τα τελευταία στοιχεία από την ΕΜΥ, τελικώς αποφασίστηκε να λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία την Τετάρτη σε όλη την Αττική, καθώς σε μία ώρα απο τώρα οι βροχές θα υποχωρήσουν και θα μετακινηθούν εκτός Λεκανοπεδίου».