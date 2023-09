Κοινωνία

Γαλάτσι: Γκαζάκια σε πολυκατοικία - Ζημιές από την έκρηξη

Τι βρέθηκε από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στην πολυκατοικία, μετά την έκρηξη που τρόμαξε τους ενοίκους.

Επίθεση με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στο Γαλάτσι, καταγράφηκε τα ξημερώματα.

Άγνωστοι τοποθέτησαν τα γκαζάκια τα ξημερώματα στην είσοδο της πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Γαλάτσι.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Κατά τις έρευνες της ΕΛΑΣ στο σημείο στο Γαλάτσι, βρέθηκαν υπολείμματα από δυο γκαζάκια.

