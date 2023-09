Αθλητικά

Δολοφονία Κατσούρη: Κροάτης ποδοσφαιριστής ανάμεσα στους συλληφθέντες

Ένας Κροάτης ποδοσφαιριστής βρίσκεται ανάμεσα στους χούλιγκαν που συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν για όσα έγιναν στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Αύγουστο, τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα τη δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσούρη.

Η κροατική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη εννέα χούλιγκανς από την ομάδα των Bad Blue Boys της Ντιναμό Ζάγκρεμπ για την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ, ανάμεσα στους φερόμενους δράστες είναι κι ένας ποδοσφαιριστής: Ο λόγος για τον 23χρονο Λεονάρντο Γιάγκατιτς που παίζει στην Λιμπέρτας, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή.



Η Λιμπέρτας αντιμετώπισε, μάλιστα, τη Ριέκα για τη φάση των «16» του κυπέλλου Κροατίας και οπαδοί της ομάδας, θέλοντας να δείξουν τη στήριξη τους στο πρόσωπο του αρχηγού, τραγούδησαν σύνθημα υπέρ του.

Όπως αναφέρουν τα κροατικά ρεπορτάζ, η σύλληψη και η προφυλάκισή του έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

