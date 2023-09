Πολιτισμός

Μιλλιέτ - Αγιά Σοφιά: Η Τουρκία ξεκινά την πλήρη αποκατάστασή της

Τη μεγαλύτερη αποκατάσταση της Αγίας Σοφίας στην ιστορία της Τουρκίας πρόκειται να ξεκινήσει το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Μιλλιέτ.

Ολιστική αποκατάσταση της Αγίας Σοφίας ξεκινά η Τουρκία σύμφωνα με την Μιλλιέτ η οποία υπενθυμίζει τις δηλώσεις του καθηγητή Ιλμπέρ Ορταϊλί ότι η Αγία Σοφία δεν είναι αρκετά δυνατή για να σηκώσει τόσους επισκέπτες έπειτα από την μετατροπή της σε τζαμί.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής Χασάν Φιράτ Ντικέρ η διαφορά με τις προηγούμενες επισκευές είναι ότι σχεδιάζεται να αντιμετωπιστεί η δομή με ολιστικό τρόπο, όχι εν μέρει. Προσθέτει ότι θα είναι δυνατόν να επιλυθούν όλα τα προβλήματα χωρίς καθυστέρηση με αυτή την αποκατάσταση. Επισημαίνεται ότι η Αγία Σοφία η οποία είχε ανοίξει για λατρεία στις 27 Δεκεμβρίου 537, χτίστηκε 3 φορές συνολικά.

Η πρόσφατη δήλωση του καθηγητή Ilber Ortayli ότι "ομεγάλος αριθμός επισκεπτών είναι απαράδεκτος. Δεν είναι αρκετά δυνατή για να σηκώσει τόσους πολλούς επισκέπτες" προκάλεσαν πολλά ερωτήματα και ανησυχίες, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου

Η Μιλλιέτ αναζήτησε απάντηση στο ερώτημα εάν είναι η Αγία Σοφία μια δομή αρκετά δυνατή για να φιλοξενεί χιλιάδες ανθρώπους καθημερινά. Εάν θα μπορούσαν οι σήραγγες κάτω από την Αγία Σοφία να προκαλέσουν κατάρρευση;

Ο Δρ. Ο Hasan Firat Diker δήλωσε: Οι αρνητικές συνθήκες υγρασίας που δημιουργούνται από τον υπερβολικό αριθμό επισκεπτών στο εσωτερικό μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στα μωσαϊκά θόλου και οροφής με αποτέλεσμα να πέσουν και να καταστραφούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

