Κόσμος

Ναγκόρνο Καραμπάχ - Αζερμπαϊτζάν: Σύλληψη κορυφαίου αξιωματούχου στα σύνορα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως βρέθηκε από τα στελέχη της συνοριακής υπηρεσίας ο πρώην κορυφαίος αξιωματούχος.

-







Η συνοριακή υπηρεσία του Αζερμπαϊτζάν επιβεβαίωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν πρώην κορυφαίο αξιωματούχο της αυτονομιστικής διοίκησης του Ναγκόρνο Καραμπάχ, τον Ρούμπεν Βαρντανιάν, καθώς προσπαθούσε να διαφύγει στην Αρμενία.

Ο Βαρντανιάν μεταφέρθηκε στο Μπακού και παραδόθηκε σε άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Βαρντανιάν, ένας δισεκατομμυριούχος επενδυτικός τραπεζίτης, διετέλεσε επικεφαλής της αυτονομιστικής κυβέρνησης του Ναγκόρνο Καραμπάχ από τον Νοέμβριο του 2022 ως τον Φεβρουάριο του 2023.

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΠΕΚΑ - Επιδόματα: Οι πληρωμές του Σεπτεμβρίου

Λοταρία Mega Millions: Εμφανίστηκε ο νικητής των 1,6 δις δολαρίων!

Κακοκαιρία “Elias” - Εύβοια: Δραματική η κατάσταση στο βόρειο τμήμα του νησιού