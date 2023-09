Πολιτική

Τούρκος ΥΠΕΣ για Μεταναστευτικό: Κανένας δεν θα περνά από τα χερσαία σύνορα

Για καλή συνεργασία με τον Έλληνα Υπουργό Μετανάστευσης έκανε λόγο ο Α. Γερλίκαγιά.

«Η αμοιβαία συνεργασία μας με τον Έλληνα υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και τον υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας, καθώς και με τη συνδρομή των νομαρχών των Σαράντα Εκκλησιών (K?rklareli) και της Αδριανούπολης, είναι ισχυρή. Αυτό που λέμε είναι να μην υπάρχουν παράτυποι μετανάστες από εμάς προς εκεί και από εκεί προς εμάς από ξηράς. Κι οι ακτοφυλακές των χωρών συζητούν αντίστοιχα και από θαλάσσης. Θεωρούμε ότι όταν τα χερσαία σύνορα στεγανοποιούνται, τότε (οι πρόσφυγες/μετανάστες) στρέφονται προς τη θάλασσα. Θα βελτιώσουμε και εκεί τη συνεργασία. Οι αρμόδιοί μας βρίσκονται σε συνομιλίες με τους ομολόγους τους», δήλωσε.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε την περασμένη εβδομάδα με τον Έλληνα υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρη Καιρίδη, και τον Βούλγαρο ομόλογό του για την ασφάλεια των συνόρων και την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης.

Ο Βούλγαρος υπουργός Εσωτερικών, Kalin Stoyanov, θα επισκεφτεί την Τουρκία στις 10 Οκτωβρίου, ενώ δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί η ημερομηνία επίσκεψης του Έλληνα υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρη Καιρίδη, όπως είπε ο Αλί Γερλίκαγιά.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση της Τουρκίας συνεχίζει τις επιχειρήσεις κατά των παράτυπων μεταναστών εντός της χώρας. Ο Αλί Γερλίκαγιά, ανακοίνωσε σήμερα ότι «από την 1η Ιουνίου έως τις 22 Σεπτεμβρίου απελάσαμε 42.875 παράτυπους μετανάστες. 105 χιλιάδες 488 αλλοδαποί, των οποίων οι θεωρήσεις και οι άδειες παραμονής έληξαν, επιβιβάστηκαν σε αεροπλάνο και εγκατέλειψαν τη χώρα».

