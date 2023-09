Κοινωνία

Κακοκαιρία “Elias”: “Βούλιαξε” ο Βόλος - Εκκένωση χωριών σε Φθιώτιδα και Καρδίτσα

Έσπασε ο “Κραυσίδωνας” και πλημμύρισε μεγάλο μέρος του Βόλου. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από χειμάρρους. Χωρίς ρεύμα πολλές γειτονιές. “Άδειασαν” ολόκληρα χωριά σε Φθιώτιδα και Καρδίτσα

Συνεχίζονται τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στον Βόλο, καθώς ο Κραυσίδωνας υπερχείλισε και «έσπασε» λόγω της κακοκαιρίας «Elias», πλημμυρίζοντας σπίτια και παρασύροντας αυτοκίνητα.

Σύμφωνα την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 800 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 330 απομακρύνσεις πολιτών προς ασφαλή σημεία.

Ο Κραυσίδωνας «έσπασε» στο ύψος της γέφυρας του ΟΣΕ και στο ύψος της οδού Ζάχου με Λόρδου Βύρωνος, με αποτέλεσμα τεράστιοι τόνοι νερού να διοχετεύονται μέσα στους δρόμους της πόλης ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί καθώς μετεωρολογικές προβλέψεις θέλουν την καταιγίδα να μην κοπάζει τις επόμενες ώρες.Χωρίς ρεύμα το μεγαλύτερο μέρος του Βόλου





Ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το 80% της πόλης έχει βυθιστεί στο σκοτάδι, καθώς έχει κοπεί το ρεύμα

Πνίγεται ξανά ο #Βόλος

Δραματικές εκκλήσεις πολιτών με μικρά παιδιά που είναι πάνω σε ταράτσες-Δεκάδες κλήσεις για απεγκλωβισμούς από Αγριά και Αλυκές.Πάνω από 80 πόντους τα ορμητικά νερά,σπεύδουν Πυροσβέστες και ΕΜΑΚ .Το 80% της πόλης έχει βυθιστεί στο σκοτάδι.#Κακοκαιρια_Elias pic.twitter.com/4WTa7tOdsF — antonis kelaidonis (@antonkelaidon) September 27, 2023

Τα μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται στην οδό Βουλγαροκτόνου με το νερό να έχει ανέβει επικίνδυνα και δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν προκειμένου να προσεγγίσουν σπίτια και εγκλωβισμένους οδηγούς.

Πολλά αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν και μέσα στην πόλη του Βόλου, καθώς η ποσότητα νερού στους δρόμους είναι μεγάλη με τους οδηγούς να αδυνατούν να μετακινηθούν.

Ανησυχητική είναι η εικόνα που καταγράφεται και στο Νοσοκομείο του Βόλου όπου η στάθμη του νερού ξεπερνά το ύψος του υπογείου. Ο Κραυσίδωνας έχει σπάσει με αποτέλεσμα τεράστιοι τόνοι νερού να διοχετεύονται μέσα στους δρόμους της πόλης.

Στις Αλυκές Βόλου κάτοικοι έκαναν εκκλήσεις για βοήθεια μέσω των social media καθώς εγκλωβίστηκαν άνθρωποι με μικρά παιδιά σε ταράτσα! Στην Αγριά υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένους σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ!

Σε ένα δραματικό μήνυμα του, ο Αχιλλές Μπέος, μέσα από το αυτοκίνητο, εν μέσω της σφοδρής καταιγίδας, απευθύνει έκκληση στους Βολιώτες λέγοντας: «Αυτή η καταρρακτώδης βροχή είναι μεγαλύτερη από τις 6 Σεπτεμβρίου. Κόπηκε ο δρόμος στη μέση στην Παιδόπολη της Αγριάς. Πλημμύρες παντού. Σας παρακαλώ, σας εκλιπαρώ αν μένετε σε ισόγεια και σε πρώτους ορόφους, ανεβείτε σε ψηλότερους ορόφους. Αν χρειαστείτε βοήθεια καλέστε στα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Δε μπορώ να καταλάβω τι οργή είναι αυτή από τη φύση. Προστατεύσετε τους εαυτούς σας. Η βροχή θα συνεχιστεί όλη νύχτα. Μείνετε ψηλά. Μην κυκλοφορείτε».





Κλειστά τα σχολεία Πέμπτη και Παρασκευή

Με απόφαση του δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου ανακοινώθηκε ότι την Πέμπτη (28/9) και την Παρασκευή (29/9) τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα μείνουν κλειστά σε όλη την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Μαγνησίας λόγω των σοβαρών προβλήμάτων προβλημάτων από τη νέα κακοκαιρία.

Η κυκλοφορία έχει απαγορευτεί από το απόγευμα, με απόφαση της ελληνικής αστυνομίας και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη και την Παρασκευή. Δρόμοι σε κεντρικές περιοχές έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

?? Ενεργοποίηση 1?1?2?



?? Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη του #Βόλου με εντολή της @hellenicpolice λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων@pyrosvestiki — 112 Greece (@112Greece) September 28, 2023

Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Το σύστημα κακοκαιρίας Elias θα εξακολουθήσει να επηρεάζει περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Σήμερα Πέμπτη (28-09-2023) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως τη βόρεια), τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα και τη Βοιωτία (κυρίως τη δυτική και βόρεια). Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ενίσχυση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη Θεσσαλία για την αντιμετώπιση των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία «Elias».

Παράλληλα στον Βόλο έχει μεταβεί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Ειδικότερα, στη Μαγνησία επιχειρούν 280 πυροσβέστες με 99 οχήματα καθώς και η 2η, 4η και 8η ΕΜΑΚ, με λέμβους και 2 άρματα καθώς και η 1η και 2η ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδράμει και ο στρατός με βάρκες, ερπυστριοφόρα και Hummer.

Στη Λάρισα επιχειρούν 170 πυροσβέστες με 50 οχήματα, στην Καρδίτσα 100 πυροσβέστες με 32 οχήματα καθώς και η 5η ΕΜΑΚ και 1 άρμα.

Στα Τρίκαλα, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 16 οχήματα και στη Φθιώτιδα 130 πυροσβέστες με 28 οχήματα.

Στην Εύβοια επιχειρούν 100 πυροσβέστες με 25 οχήματα καθώς και η 7η ΕΜΑΚ με λέμβους και 1 άρμα αλλά και η 7η ΕΜΟΔΕ.

Καταστροφές στην Εύβοια

Στην Εύβοια σημειώθηκαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σε χωριά, που συνοδεύτηκαν από κατολισθήσεις και προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές σε περιουσίες. Στις Ροβιές «κόπηκαν» δρόμοι και πλημμύρισαν δεκάδες σπίτια. «Από τις 4 το πρωί βρέχει ακατάπαυστα, τα ποτάμια μια ξεχειλίζουν, μια κατεβαίνει λίγο η στάθμη τους. Εχουν πλημμυρίσει οι δρόμοι, έχουν πλημμυρίσει σπίτια, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα, έχουν γίνει καταστροφές. Το χωριό έχει καταστραφεί στο 70%» ανέφερε ο πρόεδρος του χωριού Ροβιές , Θοδωρής Κέρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις Ροβιές έχουν μεταβεί πεζοναύτες με Hummer και Μ-113.

Εκτεταμένες ζημιές σημειώθηκαν και στη Λίμνη, όπου οι λάσπες κατέληξαν στη θάλασσα αλλάζοντας το χρώμα των υδάτων.

Κλειστός, έως αυτή την ώρα παραμένει ο δρόμος από τα Ψαχνά προς Προκόπι και Μαντούδι. Ο δήμαρχος απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να μη βγαίνουν από τα σπίτια τους.

Λίγο πριν τις 07:00 της Πέμπτης εστάλη μήνυμα του 112 για απαγόρευση κυκλοφορίας, με εντολή Δημάρχου, στις περιοχές Ασμήνι, Πευκί, Αρτεμίσιο και Γούβες Εύβοιας, λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? #Εύβοια



?? Με εντολή του Δημάρχου απαγορεύεται η κυκλοφορία στις ευρύτερες περιοχές των #Ασμήνι #Πευκί #Αρτεμίσιο & #Γούβες λόγω εξέλιξης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/G6mF2c28qW@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 28, 2023

Αστεροσκοπείο: Η Εύβοια έχει δεχθεί ήδη το μισό ετήσιο ύψος βροχής που σημειώνεται στην Αθήνα

Οι επίμονες, ισχυρές καταιγίδες, θα συνεχιστούν μέχρι το πρωί της Πέμπτης, αυξάνοντας περαιτέρω τα ήδη σημαντικά ύψη βροχής.

Ενδεικτικό του μεγάλου όγκου νερού που δέχεται το νησί είναι πως σύμφωνα με καταγραφή του μετεωρολογικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στη Βατερή Ευβοίας, μέχρι τις 12:00, σήμερα, είχαν πέσει 227 χιλιοστά νερού. Στη δε κεντρική Εύβοια, στον σταθμό του Αστεροσκοπέιου, ο οποίος βρίσκεται στο χωριό Μακρυκάπα είχαν καταγραφεί ως την ίδια ώρα 197 χιλιοστά, ενώ ο σταθμός της Ιστιαίας έχει καταγράψει 160 χιλιοστά.

«Πρόκειται για το μισό ετήσιο ύψος βροχής που σημειώνεται στην Αθήνα» δήλωσε στην «Κ» ο Σταύρος Ντάφης, φυσικός-μετεωρολόγος συνεργάτης στo meteo.gr και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προσθέτοντας πως οι επίμονες, ισχυρές καταιγίδες, θα συνεχιστούν μέχρι το πρωί της Πέμπτης, αυξάνοντας περαιτέρω τα ήδη σημαντικά ύψη βροχής.

Το απόγευμα της Τετάρτης το μεγαλύτερο πρόβλημα παρέμενε στη βόρεια Εύβοια, όπως διευκρίνιζε σε ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, ο κλαδάρχης Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, υποστράτηγος, Θανάσης Μπαλάφας σε ενημέρωση.

Στα όρια ο Σπερχειός – Προετοιμάζεται εκκένωση του χωριού Κόμμα

Στη Φθιώτιδα, σε οριακό επίπεδο πλέον βρίσκεται ο Σπερχειός ποταμός με τις αρχές, Δήμο Λαμίας και Περιφέρεια Στερεάς να εξετάζουν το ενδεχόμενο άμεσης εκκένωσης του χωριού Κόμμα. Αρκετές από τις οικογένειες του χωριού έχουν ήδη απομακρυνθεί, και είτε μένουν σε ξενοδοχεία που εξασφαλίστηκαν από τον δήμο είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα.

Βροχοπτώσεις σημειώθηκαν τόσο στην περιοχή της Λαμίας όσο και σε ολόκληρη τη δυτική Φθιώτιδα, με αποτέλεσμα να εκφράζονται ανησυχίες για τα αναχώματα στο ποτάμι. Από το απόγευμα οι υπηρεσίες της περιφέρειας Στερεάς προσπαθούν να ενισχύσουν κρίσιμα σημεία, ρίχνοντας υλικό εξορύξεων που μεταφέρουν με μεγάλα φορτηγά.

Θεσσαλία: μηνύματα του 112 στον Παλαμα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Ανωχώρι, Κατωχώρι, Βασιλή, Υπέρεια, Μικρό Ευύδριο, Μεγάλο Ευύδριο, Πυργάκια, Πολυνέρι, Σταυρός προκειμένου να απομακρυνθούν προς Φάρσαλα λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Αρμένι και Νίκη Λάρισας προκειμένου να απομακρυνθούν προς Λάρισα λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αρμένι και Νίκη απομακρυνθείτε προς #Λάρισα μέσω Π.Ε.Ο Λάρισας - Βόλου λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Νέα αναστολή έναρξης λειτουργίας των σχολείων

Την αναστολή της έναρξης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 για την ασφάλεια των μαθητών και πολιτών, αποφάσισε ο δήμαρχος Παλαμά κ. Γιώργος Σακελλαρίου.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους Παλαμά Καρδίτσας προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή του Παλαμά παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μήνυμα του 112 για Λεύκη, Ορφανά, Φύλλο και Αστρίτσα Καρδίτσας

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Λεύκη, Ορφανά, Φύλλο και Αστρίτσα Καρδίτσας προκειμένου να απομακρυνθούν προς Ιτέα λόγω έντονων πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λεύκη, Ορφανά, Φύλλο, Αστρίτσα απομακρυνθείτε προς Ιτέα λόγω έντονων πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Λάρισα: Μεγάλα προβλήματα από τα πλημμυρικά φαινόμενα στο νομό

Μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται λόγω της κακοκαιρίας στον δρόμο από Χάλκη προς Πλατύκαμπο, ενώ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει και το χωριό Σωτήριο το οποίο έχει για μια ακόμη φορά εκκενωθεί και από τους 200 περίπου κατοίκους. Στον δήμο Κιλελέρ, σύμφωνα με πληροφορίες έσπασε το φράγμα του Γκουσμπασανιώτη και απειλεί τα χωριά Χάλκη και Πλατύκαμπος ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο Πλατυκάμπου-Χάλκης. Από το απόγευμα της Τετάρτης υπάρχουν νέες διακοπές ηλεκτροδότησης σε χωριά κοντά στην πόλη . Χωρίς ρεύμα είναι το χωριό Νέο Περιβόλι του δήμου Κιλελέρ, ο οικισμός Αναγέννηση της τοπικής κοινότητας Μελίας στον δήμο Κιλελέρ και η Δήμητρα του δήμου Αγιάς. Αρκετοί δρόμοι είναι αποκλεισμένοι σε όλη το νομό Λάρισας, αλλά και της Μαγνησίας. Μήνυμα του 112 για τον οικισμό Αχίλλειο Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους του οικισμού Αχίλλειο προκειμένου να απομακρυνθούν προς Λάρισα λόγω έντονων πλημμυρικών φαινομένων. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στον οικισμό Αχίλλειο απομακρυνθείτε προς Λάρισα μέσω Π.Ε.Ο Λάρισας - Βόλου λόγω έντονων πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». Κλειστός ο δρόμος Λάρισας-Φαρσάλων Την ίδια στιγμή, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, λόγω δυσμενών καιρικών φαινόμενων, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: (α) Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εθνική Οδό Λάρισας - Φαρσάλων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας (χ.θ. 8+000) έως τα Φάρσαλα. (β) Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Ε.Ο. Φαρσάλων -Βόλου, από τα Φάρσαλα έως τα όρια με την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. (γ) Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Φαρσάλων. Ειδήσεις σήμερα: ΟΠΕΚΑ - Επιδόματα: Οι πληρωμές του Σεπτεμβρίου Λοταρία Mega Millions: Εμφανίστηκε ο νικητής των 1,6 δις δολαρίων! Βόρεια Κορέα: “πυρηνική δύναμη”… βάσει Συντάγματος