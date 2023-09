Βέλγιο: Σοκάρει ντοκιμαντέρ με μαρτυρίες θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς

Κόσμος

Δεν έχουν τέλος τα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης στους κόλπους της καθολικής εκκλησίας. Σάλος από τη δημοσιοποίηση συνομιλιών.

Σάλο έχει προκαλέσει στο Βέλγιο ντοκιμαντέρ με μαρτυρίες θυμάτων που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από ιερείς και ανθρώπους της εκκλησίας. Η φλαμανδική δημόσια τηλεόραση VRT φέρνει στο προσκήνιο τόσο τις περιγραφές των θυμάτων, αλλά και τις ευθύνες ορισμένων ανώτερων αξιωματούχων στο Βέλγιο, όπως ο Ρότζερ Βαν Γκελουέ, ο οποίος ήταν πρώην επίσκοπος της Μπριζ. Το 2010, ο Ρότζερ Βαν Γκελουέ παραδέχθηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά τον ανιψιό του, Μαρκ.

Το ντοκιμαντέρ του VRT αποκαλύπτει συνομιλία μεταξύ των δυο τους και του καρδινάλιου Γκόντφριντ Ντάνελς, η αντίδραση του οποίου έχει προκαλέσει επίσης αντιδράσεις. «Συγγνώμη, ακούω ότι ζητείς συγχώρεση» λέει ο Καρδινάλιος Γκόντφριντ Ντάνελς στον Ρότζερ Βαν Γκελουέ με εκείνον να απαντά: «Σας ζητώ συγγνώμη, αν μπορείτε να με συγχωρήσετε». Ο Καρδινάλιος Γκόντφριντ Ντάνελς συνεχίζει λέγοντας: «Όπως σε βλέπω, υποφέρεις κι εσύ από αυτό και όχι μόνο ο Μαρκ». Το θύμα, ο Μαρκ Βαν Γκελουέ τον ρωτά με τη σειρά του «γιατί λυπάσαι αυτόν και όχι εμένα;»

Όπως επισημαίνεται ο Ρότζερ Βαν Γκελουέ δεν τιμωρήθηκε ποτέ από το Βατικανό. Σήμερα διατηρεί τον τίτλο του ιερέα και του επισκόπου. Μετά τη μετάδοση του ντοκιμαντέρ, η διάσκεψη των επισκόπων του ζήτησε να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του.

Για χρόνια, η διάσκεψη ζητούσε από τη Ρώμη να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Τα γεγονότα ήταν σε μεγάλο βαθμό καταγεγραμμένα, υπενθυμίζει ο Τόμμι Σολτέ εκπρόσωπος των επισκόπων του Βελγίου, προσθέτοντας ότι «είναι απαραίτητο ο Ρότζερ Βαν Γκελουέ να μην είναι πλέον επίσκοπος και να μην είναι πλέον ιερέας». Παράλληλα, η πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων ζητεί τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Τέλος, το δίκτυο rtl σημειώνει ότι σήμερα ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρόο και ο υπουργός Δικαιοσύνης Βίνσεντ Βαν Κουικενμπόρν θα συναντηθούν με εκπροσώπους θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης που διαπράττουν ιερείς, καθώς και με τον επίσκοπο Αμβέρσας Γιόχαν Μπόνι.

