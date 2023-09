Life

“Πέφτει η νύχτα με... ΡΥΘΜΟ”: Σαμπάνης και Μπάσης μάγεψαν τους ακροατές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια μαγική μουσική βραδιά απόλαυσαν οι ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, χάρη στους δύο αγαπημένους καλλιτέχνες!

-

Προχθές το βράδυ, οι ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, βρέθηκαν σ’ ένα μαγικό και άκρως δυναμικό Exclusive Live Event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» με τον Γιώργο Σαμπάνη και καλεσμένο του τον μοναδικό Δημήτρη Μπάση!



Το βράδυ της Τρίτης 26ης Σεπτεμβρίου αποτέλεσε «Ώρα μηδέν» για το 4Ο Exclusive Live Event του «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» καθώς ο ανεπανάληπτος Γιώργος Σαμπάνης βρέθηκε στη σκηνή της αίθουσας Vmax Sphera των Village Cinemas του The Mall Athens και με καλεσμένο του τον μεγάλο λαϊκό ερμηνευτή Δημήτρη Μπάση μας ξεσήκωσαν και μας συγκίνησαν ερμηνεύοντας τεράστιες επιτυχίες!



Όλα ξεκίνησαν από τη στιγμή που η μαγική οικοδέσποινα και ραδιοφωνική παραγωγός του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 Γιώτα Τσιμπρικίδου, υποδέχτηκε στη σκηνή του «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» τον υπερ-ταλαντούχο Γιώργο Σαμπάνη! Ο «γεννημένος» καλλιτέχνης, ερμήνευσε μουσικά κομμάτια από την προσωπική του γκάμα, μας αποκάλυψε το «μυστικό» της επιτυχίας αλλά και την πηγή της έμπνευσης του για τις αμέτρητες δημιουργίες!





Στη συνέχεια της βραδιάς πραγματοποιήθηκε η πολύ-αναμενόμενη μουσική «συνύπαρξη» του Γιώργου Σαμπάνη με τον «μεγάλο» καλεσμένο του, Δημήτρη Μπάση! Οι δύο ερμηνευτές «συναντήθηκαν», για 1η φορά στην ιστορία, στη σκηνή του «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» καθηλώνοντας το κοινό, τους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, με ένα συγκλονιστικό ντουέτο αλλά και μεγάλες επιτυχίες του λαϊκού τραγουδιστή όπως το «Ψίθυροι καρδιάς» και το «Η ζωή»!



Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 πραγματοποίησε μια ακόμη «καινοτόμα» και μαγική συνάντηση δυο καλλιτεχνών από διαφορετικά ρεπερτόρια, αποδεικνύοντας και πάλι ότι… «η μουσική είναι μια»!





Χορηγοί αυτής της μαγικής βραδιάς ήταν:

Novibet – αυτό που θες απ’ το παιχνίδι σου!

Δ.Ε.Η. – Με την ενέργεια της Δ.Ε.Η.!



ΡΥΘΜΟΣ 94.9, ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!



Άκου ΡΥΘΜΟ 94.9 online ή κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή σε AppStore & Google Play

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια - Ελικόπτερο: η στιγμή της πτώσης στην θάλασσα (βίντεο)

Γλυκά Νερά - Εισαγγελέας: Ο πιλότος σκότωσε την Καρολάιν για να την εκδικηθεί

Revenge porn - Εύβοια: Εφιάλτης για μαθήτρια από “καυτή” φωτογραφία

Gallery