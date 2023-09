Πολιτική

Ανδρουλάκης: Επίθεση στον Μητσοτάκη για την διαχείριση της νέας θεομηνίας

Αλαζονεία και έλλειψη ενσυναίσθησης του κ. Μητσοτάκη. Να προστατευθούν οι πολίτες από τη νέα βιβλική καταστροφή στη Θεσσαλία και τη Β. Εύβοια, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ από την Κεφαλονιά.

Από τη Κεφαλονιά, στην οποία ξεκίνησε περιοδεία πριν σπο λίγη ώρα κι αύριο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε τη νέα βιβλική καταστροφή, όπως είπε, στη Θεσσαλία και τη Βόρεια Εύβοια απο τις καταστροφικές πλημμύρες.

"Παρόλα αυτά, χθες, πάλι η Μαγνησία και η Βόρεια Εύβοια, "βυθίστηκαν". Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη ως προς την ανικανότητα να προστατεύσουν τους πολίτες και τις περιουσίες τους, είναι η αλαζονεία και η έλλειψη ενσυναίσθησης" σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Πρόσθεσε οτι αυτό αποκαλύπτεται και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού πως η κλιματική κρίση είναι μια ευκαιρία για τη χώρα μας προκειμένου να επεκταθεί η τουριστική περίοδος.

"Καλώ τον ελληνικό λαό να απαντήσει και να στείλει μήνυμα απέναντι στον αυταρχισμό, την αλαζονεία και την ανικανότητα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη

Και μια σημαντική ευκαιρία είναι οι περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, που έρχονται. Πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν μπορεί να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο. Τον δρόμο που περιφρονεί τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού και τα πραγματικά του προβλήματα σχετικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, την κλιματική κρίση", τόνισε και κατέληξε: "Εμείς είμαστε εδώ για μια αξιόπιστη, προγραμματική, θεσμική αντιπολίτευση, με τον λόγο της αλήθειας και της συνέπειας. Η χώρα πρέπει να αλλάξει σελίδα και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να συμβεί το συντομότερο δυνατό".

