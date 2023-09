Κόσμος

Ο Οσμάν Καβαλά καταδικάστηκε σε ισόβια

Η απόφαση της τουρκικής Δικαιοσύνης για τον επιχειρημάτια επικριτή του Ερντογάν.

Ισόβια στον επιχειρηματία Οσμάν Καβάλα και 18 ετών κάθειρξη σε άλλους 3 υπόδικους για τα γενονότα στο πάρκο Γκεζί αποφάσισε ποινικό δικαστήριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Τουρκία.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, το Γ' Ποινικό Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου ανακοίνωσε την απόφασή του για την υπόθεση του Πάρκου Γκεζί. Εγκρίθηκαν οι ποινές του επιχειρηματία Osman Kavala (ισόβια), καθώς και οι ποινές 18ετούς κάθειρξης του βουλευτή του Τουρκικού Εργατικού Κόμματος (TIP) Hatay, Can Atalay, του σκηνοθέτη Cigdem Mater, του πολεοδόμου Tayfun Kahraman και του Mine Ozerden.

Αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι οι Mucella Yap?c? και Ali Hakan Alt?nay υπό τον όρο του δικαστικού ελέγχου.

