Παράξενα

Σαντορίνη: ανεμοστρόβιλος “σήκωσε” σπίτι στον αέρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το λύομενο σπίτι δεν άντεξε την ισχύ των ανέμων, που το παρέσυραν από τις βάσεις του.

-

Δεν πίστευαν στα μάτια τους κάτοικοι στον Καρτεράδο της Σαντορίνης την Πέμπτη, όταν είδαν ένα λυόμενο σπίτι κυριολκεκτικά να το παρασύρει ο άνεμος

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, στο Καρταράδο σχηματίστηκε ένας μικρός ανεμοστρόβιλος, που “σήκωσε” το λυόμενο σπίτι στον αέρα.

Σύμφωνα με τον άνθρωπο που κατέγραψε το βίντεο, το σπίτι ήταν άδειο και ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ειδήσεις σήμερα:

Κασσελάκης: Το βίντεο για “φωτιά στην Βουλή”, οι Σπέτσες και ο αγώνας τρεξίματος (βίντεο)

Market Pass: σταδιακή καταβολή του βοηθήματος

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η δύσκολη όψη και η απιστία (βίντεο)