Πολιτική

Μητσοτάκης - Μακρόν: Τι συζήτησαν στην Μάλτα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ειπώθηκε στην συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

-

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της MED9 στη Βαλέτα.

Όπως αναφέρει το Μαξίμου, "Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ενόψει της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της επόμενης εβδομάδας (5 και 6 Οκτωβρίου) στη Γρανάδα.



Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κ. Macron για τη συνδρομή της Γαλλίας στην κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα μας το καλοκαίρι και επανέλαβε ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και την προσαρμογή στην Κλιματική κρίση, στο πνεύμα της επιστολής που έχει ήδη απευθύνει στους ηγέτες της MED9.





Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της τεχνολογίας για την πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Μεταναστευτικό και στη σημασία φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει συνεπής στην πολιτική φύλαξης των συνόρων, ενώ τόνισε ότι χρειάζεται συνεργασία κρατών-μελών προκειμένου να αποτρέπονται οι αναχωρήσεις και τα δίκτυα των διακινητών να αποθαρρύνονται από το να βάζουν απελπισμένους ανθρώπους σε βάρκες και να ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι.



Συζητήθηκαν ακόμα οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία".

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι

Σκρέκας: Συνεχείς έλεγχοι για αισχροκέρδεια - “Φυσιολογική” η τιμή του ελαιόλαδου

Αντιγριπικός εμβολιασμός - Συνταγογράφηση: Διευκρινίσεις του Υπουργείου Υγείας