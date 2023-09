Κοινωνία

Κοκαΐνη: Κατασχέθηκε ποσότητα ρεκόρ στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Με ναζιστικά σύμβολα ήταν η μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν ποτέ βρεθεί.

Μεγάλο «χτύπημα» σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με την κατάσχεση περισσοτέρων από 585 κιλών κοκαΐνης, σημείωσαν αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, έπειτα από συνεργασία με το γραφείο D.E.A. Αθηνών. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης που έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί στην ελληνική επικράτεια.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε μέλη εγκληματικής οργάνωσης, τέσσερις αλλοδαποί, αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 50, 42, 21 και 33 ετών και ένας 35χρονος ημεδαπός, οι περισσότεροι εκ των οποίων συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς, καθώς πρόκειται για ανδρόγυνο και τα δυο ανίψια τους.

«Η κατασχεθείσα ποσότητα εντοπίστηκε σε δυο οχήματα και σε σπίτι που έμεναν τρία από τα μέλη του κυκλώματος», ανέφερε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος Γιώργος Παπαδόπουλος, στην επίσημη παρουσίαση της υπόθεσης, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής προϊστάμενος του γραφείου ενημέρωσης δημοσιογράφων Θεσσαλονίκης, υπαστυνόμος Α' Κωνσταντίνος Μαυροματίδης, πρόσθεσε πως ο 50χρονος εκ των συλληφθέντων αποτελεί ηγετικό στέλεχος του κυκλώματος, με ρόλο την εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από χώρες της Λατινικής Αμερικής και την περαιτέρω διακίνησή τους στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες της Ευρώπης.

Τα ναρκωτικά, βάρους 585 κιλών και 208 γραμματίων, βρέθηκαν συσκευασμένα σε 500 πακέτα, αρκετά εκ των οποίων έφεραν ως διακριτικά ναζιστικά σύμβολα. Εντοπίστηκαν διαδοχικά στο πλαίσιο των ερευνών στις περιοχές Αγίας Τριάδας και Νέων Επιβατών Θεσσαλονίκης, όταν οι δυο εκ των συλληφθέντων κινούνταν με ενοικιαζόμενα επιβατικά αυτοκίνητα. Το ένα εξ' αυτών ακινητοποιήθηκε για να ελεγχθεί, ενώ ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, στην προσπάθειά του να διαφύγει εμβόλισε αστυνομικό αυτοκίνητο και προσέκρουσε σε περίφραξη κτιρίου, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Εκτός από τα ναρκωτικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7.740 ευρώ σχετιζόμενα με εμπορία ναρκωτικών ουσιών, επτά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις μεταξύ τους συνεννοήσεις και ένας ανιχνευτής μετάλλων και λοιπά αντικείμενα. Κατασχέθηκε, επίσης, επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ηγετικού μέλους της οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βάση του κυκλώματος ήταν η Αλβανία. Ένα μέρος της ποσότητας των ναρκωτικών θα έμενε στην Ελλάδα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτής, μέσω της γειτονικής χώρας, θα διοχετευόταν στην Ευρώπη. Εκτιμάται πως η ποσότητα θα μπορούσε να «σπάσει» σε 1.750.000 δόσεις, με τη λιανική τιμή πώλησης όλων αυτών των δόσεων να «αγγίζει» έως και 175 εκατ. ευρώ, ενώ σε χονδρική τιμή πώλησης η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται από 11-33 εκατ. ευρώ.

