Qatargate: Ελεύθερος ο Παντσέρι

Με απόφαση της βελγικής δικαιοσύνης ελευθερώθηκε από τον κατ' οίκον περιορισμό του ο συμπροωταγωνιστής του σκανδάλου.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, o πρωταγωνιστής του σκανδάλου Qatargate, Αντόνιο Παντσέρι, αφέθηκε ελεύθερος από τη βελγική δικαιοσύνη.

Είχε οδηγηθεί στη φυλακή στις 9 Δεκεμβρίου του 2022 και στις 6 Απριλίου, φέτος, τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό.

Αναμενόταν να αφεθεί ελεύθερος τον ερχόμενο Δεκέμβριο αλλά η βελγική δικαιοσύνη έκανε δεκτό αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισής του.

Σύμφωνα με την Corriere, μόνος όρος που ετέθη στον πρώην ευρωβουλευτή είναι να μην φύγει από το Βέλγιο και να μην έλθει σε επαφή με άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην όλη υπόθεση.

Λόγω της συνεργασίας του με τις βελγικές δικαστικές αρχές, ο Παντσέρι τον περασμένο Ιανουάριο καταδικάσθηκε σε μόλις έναν χρόνο φυλάκισης.

