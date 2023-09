Υγεία - Περιβάλλον

Χρυσοχοΐδης: Θα κάνουμε το ΕΣΥ ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης

Για 6000 προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας, επισκεπτόμενος το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

«Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή, να το εκσυγχρονίσουμε, να το κάνουμε ευέλικτο, να το κάνουμε ελκυστικό στους πολίτες και να το κάνουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας στην Ευρώπη. Αυτή είναι η δέσμευση μας».

Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα το μεσημέρι, μετά τις επισκέψεις που πραγματοποίησε στα νοσοκομεία της Πάτρας και προσέθεσε:

«Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε, συνομιλούμε με τους γιατρούς, με τους νοσηλευτές, το προσωπικό, συνομιλούμε με τους καλύτερους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, Έλληνες που ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της πατρίδας μας».

Σημείωσε, επίσης, ότι «το επόμενο χρονικό διάστημα θα λάβουν χώρα και άλλες μεγάλες αλλαγές στο ΕΣΥ, έτσι ώστε κάθε μέρα, να υπάρχει όλο και περισσότερο ένα αίσθημα ικανοποίησης από τις υπηρεσίες που προσφέρει».

Αναφερόμενος στα νοσοκομεία της Πάτρας, είπε ότι «η πόλη και η Δυτική Ελλάδα έχουν την τύχη να διαθέτουν ένα πολύ μεγάλο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, το οποίο είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη χώρα». Επίσης, συνέχισε, «έχει ένα νοσοκομείο που είναι από τα μεγαλύτερα στη χώρα, τον ”Αγιο Ανδρέα”, καθώς και το ”Καραμανδάνειο” νοσοκομείο παίδων, το οποίο κάθε χρόνο φιλοξενεί και θεραπεύει χιλιάδες παιδιά».

Παράλληλα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σημείωσε ότι «τα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, το Πανεπιστημιακό και ο ”Αγιος Ανδρέας”, βρίσκονται σε μία αρκετά καλή κατάσταση, θα τα εμπλουτίσουμε με προσωπικό» και συμπλήρωσε: «Το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο θα το εμπλουτίσουμε με αρκετούς γιατρούς, πανεπιστημιακούς πρωτίστως, αλλά και γιατρούς ΕΣΥ, ενώ το ίδιο θα πράξουμε και για τον ”Άγιο Ανδρέα”».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο ο υπουργός Υγείας, «έχουμε ανάγκη από νοσηλευτικό προσωπικό και αυτές τις ημέρες προσλαμβάνουμε περίπου 4.000, ήδη τα 2.000 ονόματα δημοσιεύτηκαν πριν από λίγες μέρες και άλλα 2.000 ονόματα θα δημοσιευτούν τον Νοέμβριο».

Ακόμη, είπε ότι «προγραμματίζουμε πάνω από 6.000 προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού τον επόμενο χρόνο».

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι «αναδιοργανώνουμε το ΕΚΑΒ, και ανακοινώσαμε πριν από λίγες μέρες στο υπουργικό συμβούλιο τη δημιουργία, σε εθνικό επίπεδο, 17 μονάδων αυξημένης φροντίδας για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των εγκεφαλικών».

«Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες», όπως υπογράμμισε, «έχουν ένα στόχο, δηλαδή ένα καλύτερο ΕΣΥ, το οποίο θα τεθεί στη διάθεση των συμπολιτών μας».

