Σουηδία: Ο Στρατός στο δρόμο κατά των συμμοριών μεταναστών (εικόνες)

Η κυβέρνηση καλεί σε βοήθεια τις Ένοπλες Δυνάμεις εξαιτίας των μεγάλων διαστάσεων που έλαβε το φαινόμενο.

(εικόνα αρχείου)

Η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ανοίγει το δρόμο ώστε ο στρατός να παράσχει μεγαλύτερη βοήθεια στην αστυνομία για την καταπολέμηση μιας έξαρσης της εγκληματικότητας που έχει συγκλονίσει τη χώρα και έχει ως αποτέλεσμα 12 νεκρούς μόνο τον μήνα Σεπτέμβριο.

Αιματηρά περιστατικά με πυροβολισμούς έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο στη Σουηδία και σε ορισμένα από αυτά εμπλέκονται έφηβοι. Τα περισσότερα περιστατικά αποδίδονται σε συμμορίες.

Η σουηδική υπάρχουσα νομοθεσία απαγορεύει στον στρατό να βοηθά την αστυνομία σε κάθε περίπτωση όπου η χρήση βίας κρίνεται απαραίτητη, εκτός από την περίπτωση τρομοκρατικών επιθέσεων ή πολέμου.

Μετά από συνάντηση με τους αρχηγούς της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων, ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον τόνισε ότι η αστυνομία και ο στρατός έχουν πλέον μια επίσημη εντολή να διερευνούν τρόπους συνεργασίας.

Η κυβέρνηση θα εξετάσει επίσης την τροποποίηση της νομοθεσίας με στόχο να διευρυνθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες η αστυνομία μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια του στρατού. Εντούτοις δεν δόθηκαν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις συνθήκες αυτές.

«Το κύμα βίας είναι... άνευ προηγουμένου στη Σουηδία, αλλά είναι πρωτοφανές και στην Ευρώπη, καμία άλλη χώρα δεν βιώνει την κατάσταση όπως αυτή που βιώνουμε εμείς», δήλωσε ο Κρίστερσον σε συνέντευξη Τύπου.

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι επιθυμεί ο στρατός και η αστυνομία να συνεργάζονται σε ζητήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης, εγκληματολογίας, πυροτεχνουργών, μεταξύ άλλων. Αυτού του είδους η συνεργασία μπορούσε ήδη να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν ενισχύσει τη χρηματοδότηση στην αστυνομία και το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και έχουν αυστηροποιήσει τις ποινές για βίαια εγκλήματα, αλλά μέχρι στιγμής με λίγα αισθητά αποτελέσματα.

Ο Κρίστερσον τόνισε ότι η κυβέρνηση έλαβε προσφορές για βοήθεια από σκανδιναβικές χώρες, προσθέτοντας ότι οι ομόλογοί του από την Νορβηγία, τη Φινλανδία και τη Δανία δεν θέλουν «το σουηδικό οργανωμένο έγκλημα να επεκταθεί» στις χώρες τους.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου SVT, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά και εκρήξεις το Σεπτέμβριο, ο οποίος ήταν ο πιο πολύνεκρος μήνας των τεσσάρων τελευταίων ετών.

Εξήντα δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Σουηδία πέρυσι και τα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν 42 θανάτους μέχρι στιγμής φέτος.

