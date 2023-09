Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο Ρόδου: Καταγγελία για αναβολή χειρουργείου λόγω έλλειψης αναισθησιολόγου

Μεγάλη η ανησυχία στους κατοίκους του νησιού. Τι καταγγέλουν οι ίδιοι.

Μεγάλο είναι το πρόβλημα που δημιουργείται από την έλλειψη αναισθησιολόγων στο νοσοκομείο της Ρόδου, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα αναβάλλονται κατά δεκάδες, τα προγραμματισμένα τακτικά χειρουργεία.Το γεγονός έχει προκαλέσει αγανάκτηση και ανησυχία σε δεκάδες ασθενείς και τις οικογένειές τους, αφού κανείς δεν μπορεί να τους διαβεβαιώσει με σιγουριά πότε θα γίνει το απαιτούμενο χειρουργείο.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν σε τοπικό επίπεδο, δεν βρέθηκε λύση για την ενίσχυση του νοσοκομείου με αναισθησιολόγο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το νοσοκομείο της Ρόδου, φθάνει σε αυτή την κατάσταση, αφού και στο παρελθόν, οι ελλείψεις σε αναισθησιολόγους, δημιούργησαν αντίστοιχα προβλήματα.

Σε επιστολή που απέστειλε αναφορικά με το πρόβλημα αυτό πολίτης της Ρόδου που επρόκειτο να χειρουργηθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, αναφέρει:

«Είμαι καρδιοπαθής (3 στεντ στεφανιαίων αρτηριών) και ελεγχόμενος ενδεχομένως για καρκινοπάθεια. Την 21/7/23 υποβλήθηκα στο νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς σε επέμβαση για σοβαρό ουρολογικό πρόβλημα για το οποίο προγραμματίστηκε νέα επέμβαση την 21/9/23 στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Η επέμβαση μου αυτή ( λόγω της πανελλήνιας απεργίας άραγε; ) αναβλήθηκε και επαναπρογραμματιστηκε για 28/9/23.

Στις 27/9/23 και περί την 15.00 ώρα, ενώ όλα ήταν προγραμματισμένα (εισαγωγή στο νοσοκομείο, ιατρικές εξετάσεις, προπάντων διακοπή αντιπηκτικής αγωγής με ό,τι αυτό συνεπάγεται), με ενημέρωσε ο χειρουργός-ουρολόγος που θα πραγματοποιούσε την επέμβαση ότι αυτή αναβάλλεται ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ λόγω έλλειψης αναισθησιολόγου, με αποτέλεσμα να μου δοθεί εξιτήριο. Το πρόβλημα γνωστό από καιρό, αλλά ορισμένοι που έχουν ευθύνη να το λύσουν θα έπρεπε να το είχαν κάνει ήδη, αν ήσαν «άριστοι» στη δουλειά τους, και όχι να ταλαιπωρούν σοβαρά ασθενείς τσακίζοντας την ψυχολογία τους (για φανταστείτε το!) και απαξιώνοντας το νοσοκομείο Ρόδου ακόμα περισσότερο. Σημειωτέον ότι δεν ήμουν ο μόνος που αναβλήθηκε το χειρουργείο του. Η μόνη λύση λοιπόν, για να γίνουμε καλά, είναι τα ιδιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας;».

Πηγή: rodiaki.gr

