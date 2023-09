Κόσμος

Λίβερπουλ - Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο: Νεκρή μία μαθήτρια και ο οδηγός (βίντεο)

Το λεωφορείο μετέφερε μαθητές από το Calday Grange Grammar School και το West Kirby Grammar School. Πώς συνέβη το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στην ανήλικη μαθήτρια και τον οδηγό του λεωφορείου

Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε στο Λίβερπουλ της Αγγλίας. Το σχολικό λεωφορείο που μετέφερε δεκάδες μαθητές ανατράπηκε σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Λίβερπουλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο οδηγός και ένα 14χρονο κορίτσι, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Το λεωφορείο μετέφερε μαθητές από το Calday Grange Grammar School και το West Kirby Grammar School.

Δύο ακόμη επιβάτες του σχολικού λεωφορείου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παίδων Alder Hey στο Λίβερπουλ με σοβαρά τραύματα, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα γύρω νοσοκομεία, καθώς έχουν υποστεί τραυματισμούς, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία τους.

Συνολικά, όπως αναφέρει η Evening Standard πενήντα παιδιά μεταφέρθηκαν σε κέντρα υγείας. Τριάντα εννέα από αυτά πήραν εξιτήριο, ενώ τα υπόλοιπα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για περαιτέρω θεραπεία.

