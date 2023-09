Πολιτική

Μπέος για χειροδικία σε πολίτη: Έβριζε την μάνα μου - Ήρθε μετά και ζήτησε συγγνώμη (βίντεο)

Τι τονίζει για τις εικόνες που προκάλεσαν σάλο. Που αλλού απέδωσε την ένταση, πέρα από τις ύβρεις. Κόντρα Κασσελάκη - ΝΔ για τον Αχιλέα Μπέο

Την δική του απάντηση δίνει μέσω ανάρτησής του ο Αχιλλέας Μπέος το συμβάν με τον πλημμυροπαθή πολίτη στην περιοχή Άλλη Μεριά καθώς τον δέχθηκε στο γραφείο του με τον πολίτη να του... απολογείται.

Βίντεο που ήρθε νωρίτερα στη δημοσιότητα έδειχνε τον δήμαρχο Βόλου να έχει έντονους διαλόγους με πλημμυριοπαθείς πολίτες οι οποίοι έχουν μείνει δίχως στέγη μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Elias και Daniel. Τα πνεύματα μετά από ένα σημείο οξύνθηκαν στο μέγιστα με έναν πολίτη να βρίζει τον ίδιο τον Αχιλλέα Μπέο και «το χέρι που τον ψήφισε» όπως λέει. Τότε ο δήμαρχος Βόλουεκείνος του επιτέθηκε και άρχισε να τον χτυπάει. «Τραμπούκε, να μου κοπεί το χέρι που σε ψήφισα» φώναζε ο πολίτης. Κάτοικος που ήταν μέσα στο ρέμα, διαμαρτυρόμενη για το μπάζωμα, κατέγραφε τα γεγονότα.

Ο Αχιλλέας Μπέος απάντησε αρχικά με μια ανάρτηση στην οποία αναφέρει «Κυκλοφορεί την τελευταία ώρα ένα βίντεο που καταγράφει σκηνές έντασης μεταξύ εμού και αυτών που παρεμπόδισαν τις εργασίες στην Άλλη Μεριά. Αυτά προφανώς συμβαίνουν όταν έχεις να κοιμηθείς κοντά ένα μήνα, όταν δουλεύεις ακατάπαυστα για να δώσεις λύσεις για τους συμπολίτες σου και αντιμετωπίζεις στημένες καταστάσεις (ενδεχομένως και αντιδράσεις από αγανακτισμένους πολίτες).

Μπορώ να δεχθώ τις αντιδράσεις, αλλά όχι βέβαια τις προσωπικές ύβρεις του τύπου (άντε και γα…ου) και πολύ περισσότερο τις ύβρεις για τη μάνα μου. Σε τέτοιες συνθήκες αντιδρώ ως άνθρωπος, ακόμα και ακραία ενδεχομένως. Δυστυχώς η λογική και η κατανόηση για το τι αντιμετωπίζουμε δεν είναι αυτονόητα για όλους».

Ενώ, λίγο αργότερα ανάρτησε και βίντεο που βρίσκεται στο γραφείο του με τον πολίτη με τον οποίο υπήρξε η ένταση και όπως λέει ο Αχιλλέας Μπέος του ζήτησε συγγνώμη, αλλά « δεν είμαι παπάς να συγχωρώ και γι αυτό δεν χρειάζεται συγγνώμη».

Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης να άρει τη στήριξή του στον Μπέο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης ζήτησε από τον πρωθυπουργό να άρει τη στήριξή του στον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο, μετά από επεισόδιο με πολίτη που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Άλλη Μεριά Βόλου.

«Καλώ τον Πρωθυπουργό να άρει τη στήριξή του και να ζητήσει αμέσως την αποχώρηση του Μπέου από την εκ νέου διεκδίκηση της δημαρχίας Βόλου» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης στην ανάρτησή του στο Facebook.

ΝΔ: Ο κ. Κασσελάκης ζητά την άρση της στήριξης σε μια υποψηφιότητα που δεν έχει δοθεί ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία

«Από τις Σπέτσες όπου βρίσκεται για «αποφόρτιση» ο κ. Κασσελάκης είπε να ασχοληθεί με τη ΝΔ και τον Βόλο συνεχίζοντας την παράδοση των ψεμάτων που μας έχει συνηθίσει το κόμμα του. Προφανώς, γνωρίζει ή τουλάχιστον θα έπρεπε να γνωρίζει πως οι υποψηφιότητες τις οποίες ανακοίνωσε ότι στηρίζει η Νέα Δημοκρατία αφορούν τις περιφέρειες καθώς και τους 3 μεγάλους δήμους της χώρας και σε αυτές φυσικά δεν συμπεριλαμβάνεται ο κ. Μπέος. Ζητάει, δηλαδή, ο κ. Κασσελάκης την άρση της στήριξης σε μια υποψηφιότητα που δεν έχει δοθεί ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι, εκτός από τη δική του εκδοχή μεταπολιτικής, ο κ. Κασσελάκης υπηρετεί και τη μετα-αλήθεια!? αναφέρει η ανακοίνωση.

