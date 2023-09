Κόσμος

Πατριάρχης Βαρθολομαίος και Πάπας Φραγκίσκος προσεύχονται μαζί

Οι θρησκευτικοί ηγέτες θα ενώσουν απόψε τις προσευχές τους στο Βατικανό.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο πάπας Φραγκίσκος, ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι, Τζάστιν Ουέλμπι και άλλοι κορυφαίοι θρησκευτικοί ταγοί θα πάρουν μέρος, απόψε, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, σε «Οικουμενική Ολονυκτία Προσευχής».

Η τελετή αναμένεται να λήξει στις 8 το βράδυ, τοπική ώρα και πραγματοποιείται με πρωτοβουλία, μεταξύ των άλλων, της γνωστής γαλλικής μοναστηριακής κοινότητας Τεζέ. Παράλληλα, στην ολονυκτία θα πάρουν μέρος πάνω από τρεις χιλιάδες νέοι, οι οποίοι έφτασαν στην ιταλική πρωτεύουσα από όλο τον κόσμο.

Όπως υπογράμμισε η κοινότητα Τεζέ «η συνάντηση αυτή, η οποία λαμβάνει χώρα στην Ρώμη και συγχρόνως σε άλλα μέρη του κόσμου, θέτει στο επίκεντρο μια λιτή τελετή, για να εισακουσθεί ο λόγος του Κυρίου, με μια μακρά στιγμή σιωπής και διαμεσολάβηση υπέρ της ειρήνης».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές «η προετοιμασία της ολονυκτίας ήταν μια πραγματική άσκηση συνοδικότητας, με την επιθυμία να πάρουν μέρος, σε αυτή, πολλοί εκκλησιαστικοί εταίροι. Πάνω από πενήντα, διαφορετικών ομολογιών, οι οποίοι δούλεψαν μαζί, σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους τομείς της Καθολικής Εκκλησίας».

Αύριο ο Οικουμενικός Πατριάρχης πρόκειται να χοροστατήσει στην θεία λειτουργία στην ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Θεόδωρου του Τήρωνος, στο Παλατίνο της Αιώνιας Πόλης.

