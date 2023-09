Αθλητικά

Μικρός τελικός Super Cup: Το Περιστέρι χρειάστηκε ένα ημίχρονο για τη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ

Την τρίτη θέση στο Super Cup κατέλαβε η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον μικρό τελικό του Super Cup.

Ένα ημίχρονο, το πρώτο, χρειάστηκε -επί της ουσίας- το Περιστέρι για να κερδίσει σήμερα, στον μικρό τελικό του Super Cup, τον ΠΑΟΚ και να τερματίσει στην τρίτη θέση του τουρνουά. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε με 64-49 , επενδύοντας στην αποτελεσματικότητά του από τα 6.75 (10/30 τρίποντα), έχοντας κορυφαίο πίσω από τη γραμμή τον Νίκο Χουγκάζ (22 πόντοι, με 5/7 τρίποντα).

Ξεχώρισε για τον «Δικέφαλο», ο οποίος έβγαλε αμυντική ενέργεια, αλλά δεν είχε επιθετικές λύσεις, κυρίως από μακρινή απόσταση (4/21 τρίποντα), ο Τζαμάνι Μακνίς (14 πόντοι, 12 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 20-14, 41-26, 53-37, 64-49.

Η εκτελεστική δεινότητα του Χουγκάζ από τα 6.75 καθόρισε το πρώτο μισό της αναμέτρησης. Μετά το αρχικό 2-4 του ΠΑΟΚ, το Περιστέρι με «καυτό» τον Ελληνα σμολ φόργουορντ (18 πόντοι, με 4/6 τρίποντα, στο πρώτο ημίχρονο), «έτρεξε» σερί 15-6 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 7’ με 17-10. Διαφορά που «ανέβηκε» στο +11 στο 16’ (30-19) και στο +15 με την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου (41-26).

Το Περιστέρι απέκτησε «αέρα» 20 πόντων (50-30), στο 27’, μετά από ένα κακό, ποιοτικά, τρίτο δεκάλεπτο (σ.σ. όπως ήταν συνολικά όλο το δεύτερο ημίχρονο) και «καθάρισε», ουσιαστικά, με τη νίκη.

Διαιτητές: Τσολάκος, Τσιμπούρης, Χριστινάκης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ράγκλαντ 11, Ντάνγκουμπιτς 2, Χαντς 6 (2), Χουγκάζ 22 (5), Ζούγρης 1, Μήτρου-Λονγκ 11 (2), Ξανθόπουλος 2, Χατζής, Πουλιανίτης 2, Κασελάκης, Ρένφρο 2, Γουίλιαμς 5 (1)



ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φλάτεν, Γκίλμορ 2, ΜακΝίς 14, Χάρισον 6, Φρίντρικσον 2, Τσιακμάς 7 (2), Τσαϊρέλης 4, Μαργαρίτης 5 (1), Κωνσταντινίδης, Αρσενόπουλος 6, Σωτηρίου, Μπελιάουσκας 3 (1)

