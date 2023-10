Παράξενα

Αυστραλία: Φάλαινα αναποδογύρισε σκάφος - Νεκρός ο ένας επιβάτης (βίντεο)

Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας για τη στιγμή που η φάλαινα επιτέθηκε στη βάρκα

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας είπε ότι οι αστυνομικοί ανέσυραν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του από τα νερά ανοιχτά του Λα Περούζ, ένα προάστιο νοτιοανατολικά του Σίδνεϊ, το πρωί του Σαββάτου (30/9).

Έγιναν προσπάθειες για να αναζωογονηθεί ο άνδρας, ο οποίος κατονομάστηκε από το Australia’s 9 News ως Stuart Collings , αλλά απέτυχαν και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο.

Ένας 53χρονος άνδρας — ο κουνιάδος του, Ντάρεν Κούρμι και πλοίαρχος του σκάφους, σύμφωνα με το 9 News — διασώθηκε από το νερό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο Siobhan Munro, επιθεωρητής της αστυνομίας, είπε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι οι πρώτες αναφορές έδειχναν ότι μια φάλαινα μπορεί να είχε πέσει κοντά ή πάνω στο σκάφος. Το σκάφος ήταν μήκους 4,5 μέτρων.

Ένας μάρτυρας είπε στο 9 News ότι άκουσε ένα μεγάλο μπαμ νωρίς το πρωί και είδε τη βάρκα να ανατρέπεται και «κάτι μεγάλο» να αναδύεται από το νερό.

Οι δύο άνδρες πιστεύεται ότι βρίσκονταν στο νερό για περίπου 45 λεπτά προτού τους εντοπίσουν οι διασώστες, με τον Curmi να παραμένει κοντά στον Collings.

Η ακτογραμμή της Αυστραλίας φιλοξενεί 20 μικρά και 10 μεγάλα είδη φαλαινών. Η μεγαλύτερη είναι η γαλάζια φάλαινα, η οποία μπορεί να έχει μήκος 30 μέτρα.

