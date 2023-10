Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο Ρόδου: Λυπούμαστε για την αναστάτωση, έρχονται προσλήψεις

Τι αναφέρει η Διοίκηση γις τις αναβολές χειρουργείων λόγω έλλειψης της κρίσιμης ειδικότητας των αναισθησιολόγων.

Σε επαλήθευση των παραπόνων των πολιτών που δημοσιεύτηκαν και σε συγγνώμη για την αναστάτωση, προέβη την Κυριακή το Νοσοκομείο Ρόδου, αναφορικά με την έλλειψη αρκετών αναισθησιολόγων στο ίδρυμα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Διοίκηση, πρόκειται να προκηρυχθούν 6 θέσεις μόνιμων αναισθησιολόγων. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

"Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν τη διεκπεραίωση τακτικών χειρουργείων η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου σας ενημερώνει για τα εξής: Στο νοσοκομείο υπηρετούν 2 μόνιμοι αναισθησιολόγοι, ενώ μια ακόμα αναισθησιολόγος έχει μακροχρόνια άδεια για ανατροφή τέκνου. Σε συνεργασία με τη 2η ΔΥΠΕ μετακινούνται σε μηνιαία βάση 2 επιπλέον αναισθησιολόγοι για την υποστήριξη της λειτουργίας του χειρουργείου.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη του μεγάλου όγκου των περιστατικών που χρήζουν χειρουργείου. Αυτή η προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση, από τον Αύγουστο του 2022 μέχρι και σήμερα, πάνω από 4.300 χειρουργείων. Μόνο τον μήνα Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν περίπου 300 τακτικά και έκτακτα χειρουργεία.

Επιπλέον, από τον Αύγουστο του 2022 μέχρι και τον Μάρτιο του 2023 έχουν προκηρυχθεί έξι (6) θέσεις ειδικότητας αναισθησιολογίας για την κάλυψη των αναγκών. Αναμένεται εντός των επομένων ημερών η δημοσίευση στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η πρόσληψη μιας μόνιμης Ιατρού αναισθησιολόγου από την τελευταία προκήρυξη. Επίσης, για τον μήνα Οκτώβριο αναμένονται να έρθουν τουλάχιστον δύο μετακινούμενοι αναισθησιολόγοι.

Η Διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει τη λύπη της για την αναστάτωση που προκλήθηκε στους ασθενείς και δεσμευόμαστε για την ταχύτερη δυνατή ομαλοποίηση της εύρυθμης λειτουργίας του χειρουργείου".

