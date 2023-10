Κοινωνία

Βασίλης Μπάλλας: Νεκρός σε τροχαίο ο Δημοτικός Σύμβουλος Μοσχάτου - Ταύρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος στον προαστιακό δήμο της Αττικής όπου ο συγκεκριμένος αυτοδιοικητικός τύγχανε ιδιαίτερα δημοφιλής.

-

Θρήνο προκάλεσε στο Μοσχάτο ο θάνατος σε τροχαίο δυστύχημα, του δημοτικού συμβούλου της πόλης Βασίλη Μπάλλα σε δυστύχημα, σε ηλικία μόλις 44 ετών. Το δυστύχημα έγινε το πρωί του Σαββάτο 30/9 στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου όταν ο αυτοδιοικητικός παρασύρθηκε από μηχανή, ενώ εκινείτο πεζός.

Ο Βασίλης Μπάλλας γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία ως 3η γενιά Ελλήνων μεταναστών με καταγωγή από τη Θεσπρωτία. Ήταν δικηγόρος επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας σε πολυεθνική ασφαλιστική εταιρία και είχε εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων του Ομίλου όπου εργαζόταν. Ήταν παντρεμένος και είχε έναν γιο. Ήταν εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος Μοσχάτου-Ταύρου και τα τελευταία δύο χρόνια είχε διατελέσει Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Νηπιαγωγείου Μοσχάτου. Στις προσεχές δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου επρόκειτο να είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό του νυν δημάρχου Ανδρέα Ευθυμίου "Ανθρώπινη Πόλη Σύγχρονος Δήμος". Όσοι τον γνώριζαν έλεγαν τα καλύτερα για τον χαρακτήρα του.

Η δημοτική παράταξη στην οποία μετείχε δημοσίευσε συγκινητικό αποχαιρετισμό προς το Βασίλη Μπάλλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

OAKA - Μητσοτάκης για στέγαστρο Καλατράβα: Κάποιοι μας εγκαλούν επειδή έγινε έλεγχος!

Τατουάζ - Παππάς: Διάβασα αστείες ιστορίες, αλλά ιδού η έμπνευση… (εικόνες)

Χατζηδάκης για συντάξεις: Αύξηση 3,1% το 2024