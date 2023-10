Κόσμος

Σλοβακία – Φίτσο: Ο “σύμμαχος” του Όρμπαν σχηματίζει κυβέρνηση

Επικράτησε στην εκλογική αναμέτρηση ο Ρόμπερτ Φίτσο, που αναμένεται αύριο να λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Η πρόεδρος της Σλοβακίας Ζουζάνα Τσαπούτοβα δήλωσε σήμερα πως θα δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης αύριο Δευτέρα στον νικητή των εκλογών που διεξήχθησαν στη χώρα, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί πως ο πρώην πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο θα έχει την πρώτη ευκαιρία να συμπήξει έναν συνασπισμό.

Η Τσαπούτοβα δεν κατονόμασε το κόμμα SMER-SSD του Φίτσο που διεξήγαγε εκστρατεία με την υπόσχεση να σταματήσει τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και ήρθε πρώτο με ποσοστό 22,94% των ψήφων σύμφωνα με την καταμέτρηση των αποτελεσμάτων στο 99,98% των εκλογικών περιφερειών.

Το φιλελεύθερο κόμμα Progresivne Slovensko (Προοδευτική Σλοβακία, PS) συγκέντρωσε ποσοστό 17,96% των ψήφων ενώ πέντε άλλα κόμματα κέρδισαν επίσης έδρες.

