Κόσμος

Τρομοκρατικό χτύπημα στην Άγκυρα: Το ΡΚΚ ανέλαβε την ευθύνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση με την οποία η ένοπλη ομάδα των Κούρδων αναλαμβάνει την ευθύνη για το χτύπημα στο υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας.

-

Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας που εξαπολύθηκε σήμερα το πρωί στην Άγκυρα, μπροστά από το κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών.

«Μια πράξη θυσίας διαπράχθηκε εναντίον του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών από μια ομάδα που συνδέεται με την Ταξιαρχία μας των Αθανάτων», ανέφερε η ένοπλη ομάδα στο μέσο ενημέρωσης ANF που πρόσκειται στην κουρδική οργάνωση.

Το PKK χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και από πολλές χώρες της Δύσης.

‘Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, υπάρχουν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή. Η κεντρική λεωφόρος Ατατούρκ έχει αποκλειστεί πλήρως. Αστυνομικές και ειδικές δυνάμεις βρίσκονται σε όλη την περιοχή. Ελέγχουν τα πάντα.

Εντυπωσιακό ότι, οι δράστες δεν κατάφεραν να πλησιάσουν καν την γενική ασφάλεια του Υπουργείου Εσωτερικών και η αστυνομία τους εντόπισε. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί και να το περίμεναν. Και μάλιστα τώρα υπάρχει και ο φόβος μην γίνει και άλλη επίθεση.

Και τα μέτρα δεν περιορίζονται μόνο στους δρόμους. Από το πρωί υπάρχει και απαγόρευση μετάδοσης πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι τα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία μπορούν πια να μεταδίδουν μόνο επίσημες δηλώσεις, και όχι λεπτομέρειες και στοιχεία για την υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Φάρσαλα: Πυροβολισμοί σε καφενείο για ένα...τραγούδι

Τατουάζ - Παππάς: Διάβασα αστείες ιστορίες, αλλά ιδού η έμπνευση… (εικόνες)

Βασίλης Μπάλλας: Νεκρός σε τροχαίο ο Δημοτικός Σύμβουλος Μοσχάτου - Ταύρου