Τρομοκρατικό χτύπημα - Τουρκία: Θα εξουδετερώσουμε και τον τελευταίο τρομοκράτη

Τι ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της γειτονικής ώρας για τηn επίθεση του PKK και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση σχετικά με τo τρομοκρατικό χτύπημα στην Άγκυρα του οποίου την ευθύνη ανέλαβε το PKK, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτειρκών της Τουρκίας. Στην ανακοίνωση το Υπουργείο κατηγορεί τους δράστες για τη δολοφονία ενός Τούρκου πολίτη στον οποίο ανήκε το όχημα στο οποίο επέβαιναν, χαρακτηρίζει ήρωες τους αστυνομικούς που επιχείρησαν και προειδοποιεί ότι η ανοχή απέναντι στην τρομοκρατία θα είναι μηδενική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Στην 01.10.2023 στις 09.26 διαπράχθηκε απόπειρα επίθεσης από (2) τρομοκράτες που εισέβαλαν με αυτοκίνητο στην είσοδο της Γενικής Γραμματείας Ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών επί της Λεωφόρου Ατατούρκ. Η επίθεση απετράπη από τα ηρωικά στελέχη της αστυνομίας μας.

Οι δύο τρομοκράτες που αποπειράθηκαν να επιτεθούν εξουδετερώθηκαν εξαιτίας της άμεσης ανταπόκρισης των σωμάτων ασφαλείας μας.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, ένας από τους τρομοκράτες ταυτοποιήθηκε και διαπιστώθηκε ότι είναι μέλος της αποσχιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης ΡΚΚ. Η ταυτοποίηση του άλλου τρομοκράτη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δύο ηρωικά στελέχη της αστυνομίας τα οποία τραυματίστηκαν, συνεχίζουν να περιθάλπονται.

Κατά την έρευνα στο όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην απόπειρα επίθεσης διαπιστώθηκε ότι:

Ο τούρκος πολίτης Mikail BOZLAGAN, ο οποίος εργαζόταν ως Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής σε ιδιωτικό φορέα στο Develi, περιοχή της Καισάρειας, δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες αυτούς και το όχημά του εκλάπη.

Κατά την έρευνα στην τοποθεσία όπου απετράπη η επιχειρούμενη επίθεση, εντοπίστηκαν τα παρακάτω:

(9.700 gr.) C-4 εκρηκτική ύλη περιέχουσα RDX,

( 3) χειροβομβίδες

(1) εκτοξευτής πυραύλων

(1) Πιστόλι μάρκας Glock με προσαρτημένο σιγαστήρα

(1) Πιστόλι φυσήματος

(1) μακρόκαννο όπλο μάρκας Karabina M-4,

(1) μακρόκαννο όπλο AK-47.

Η έρευνα η οποία ξεκίνησε από τα τμήματα ασφαλείας μας συνεχίζεται.

Ευχόμαστε ο Θεός να συγχωρέσει τον Mikail Bozlagan, ο οποίος δολοφονήθηκε από τρομοκράτες και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στα ηρωικά στελέχη της αστυνομίας μας που τραυματίστηκαν κατά την απόπειρα των τρομοκρατών.

Η μάχη μας κατά της τρομοκρατίας θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα και θα συνεχιστεί μέχρις ότου ο τελευταίος τρομοκράτης εξουδετερωθεί".

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, έπειτα από την βομβιστική επίθεση, το τουρκικό ΥΠΑΜ ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε αεροπορική επιχείρηση κατά των στόχων του ΡΚΚ. Προστίθεται ότι στην αεροπορική επιχείρηση στην Μετίνα,Χακούρκ, Καντίλ καιGara καταστράφηκαν 20 στόχοι της οργάνωσης.

«Οι τρομοκράτες δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν από το τέλος που τους περιμένει! Τους πυροβολήσαμε ξαφνικά στα λημέρια τους μια νύχτα και θα συνεχίσουμε να τους πυροβολούμε. Αυτός ο αγώνας δεν θα τελειώσει μέχρι να μην υπάρξει ούτε ένας έφυγε τρομοκράτης!», αναφέρει.

