Κοινωνία

Τροχαίο - Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στον άτυχο άνδρα το βράδυ του Σαββάτου.

-

(εικόνα αρχείου)

Κατέληξε ο 33χρονος Ουκρανός που παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο χθες στις 21:30 το βράδυ, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του μετρό Ελληνικού.

Ο άτυχος άνδρας προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τη διάβαση και παρασύρθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο.

Ο 33χρονος μεταφέρθηκε αρχικά εν ζωή στο Ασκληπιείο της Βούλας, όμως λίγη ώρα μετά υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Ο οδηγός συνελήφθη και κρατείται μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γιώργος Ρωμανιάς

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Η μητέρα έγινε “ασπίδα” για να σώσει την κόρη της (βίντεο)

Εορτολόγιο - 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα