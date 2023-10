Οικονομία

ΔΙΜΕΑ - “Μαϊμού” προϊόντα: Πρόστιμο και κατάσχεση χιλιάδων ειδών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Λαβράκι” έβγαλε ακόμη ένας έλεγχος της Διυπηρεσιακής Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς.

-

«Σε 12.213 ανέρχονται τα τεμάχια απομιμητικών προϊόντων που εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν μετά από έλεγχο που διενήργησε η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης σε επιχείρηση στην Αττική», αναφέρει ενημέρωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, «από την κατάσχεση των απομιμητικών προϊόντων επιβλήθηκε στην επιχείρηση πρόστιμο συνολικού ύψους 100.000 €. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια».

Ειδήσεις σήμερα:

Βορίδης: Ο Κασσελάκης αποζητά δημοσιότητα lifestyle, γιατί δεν έχει κάτι άλλο να αναδείξει (βίντεο)

Εκλογές - Εφορευτική Επιτροπή: Αποζημίωση δεκάδων ευρώ στα μέλη

Στέγαστρο Καλατράβα - Καρύδης: Είχαμε 20 χρόνια να σφίξουμε τις βίδες! (βίντεο)