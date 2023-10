Πολιτική

Βόλος - Κασσελάκης: το φτυάρι, τα λασπωμένα παπούτσια και οι κάμερες (βίντεο)

Επίσκεψη στους πλημμυροπαθείς έκανε ο νέος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έπιασε το φτυάρι, μπήκε σε σπίτια χωρίς τα παπούτσια του και ζήτησε βοήθεια από Κράτος και εθελοντές.

Επίσκεψη στις περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, πραγματοποιεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης.

Στον Βόλο, συνοδεύομενος από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκε ο νέος Πρόεςδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος εποισκέφθηκε περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαρία. , συνοδεύομενος από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκε ο νέος Πρόεςδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος

Ακολουθούμενος από πολλούς δημοσιογράφους, φωτογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία, ο Στέφανος Κασσελάκης συνομίλησε με πλημμυροπαθείς, έβγαλε τα παπούτσια του για να μπει σε σπίτια καθώς τα υποδήματα του ήταν λασπωμένα.

Εδώ στη Νέα Ιωνία Βόλου, για τους πλημμυροπαθείς έχει παγώσει ο χρόνος.

Κάνω έκκληση για βοήθεια από την Πολιτεία.

Είναι μόνοι τους. pic.twitter.com/6uFOhhRJrU — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) October 2, 2023

Σε ένα σπίτι έπιασε και φτυάρι και έκανε μερικές φτυαριές πετώντας λάσπη έξω από το σπίτι.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά ο κ. Κασσελάκης είπε ότι δεν ξέρει τι, αλλά πρέπει να γίνει κάτι από το Κράτος για να βοηθηθούν οι πολίτες που έχουν υποστεί καταστροφές από την κακοκαιρία, ενώ επεσήμανε ότι οι άνθρωποι έχουν μείνει μόνοι τους και κάλεσε εθελοντές να συνδράμουν τους πληγέντες να καθαρίσουν τις περιουσίες τους από τις λάσπες.

Σε κάποια στιγμή, ο κ. Κασσελάκης είδε μια μικρή ομάδα πολιτών, να διαμαρτύρονται για την διαχείριση των απορριμμάτων, με πλακάτ που στρέφονταν και κατά του Σωκράτη Φάμελλου.

Ο Στέφανος Κασσελάκης ζήτησε τότε από τους δημοσιογράφους και τις κάμερες να μην τον ακολουθήσουν ώστε να μιλήσει κατ΄ ιδίαν με τους διαμαρτυρόμενους, μαζί με τους οποίους απομακρύνθηκε λίγα μέτρα από το συγκεντρωμένο πλήθος.

