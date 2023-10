Αθλητικά

Νέα Ιωνία - Οπαδική βία: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απολογούνται οι 87 ενήλικοι και ανήλικοι που είχαν προγραμματίσει άγριους αμοιβαίους ξυλοδαρμούς.

-

Στην εισαγγελέα οδηγούντα τη Δευτέρα οι συλληφθέντες από το "ραντεβού θανάτου", την προγραμματισμένη δηλαδή ανταλλαγή ξυλοδαρμών μεταξύ οπαδών διαφορετικών ποδοσφαιρικών ομάδων, στη Νέα Ιωνία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας συνολικά εντοπίστηκαν πλησίον γηπέδου της περιοχής, 23 άτομα, εκ των οποίων οι 13 ανήλικοι, τα οποία έφεραν κομμάτια ξύλου και σιδερένια ράβδο, ενώ σε άλλο σημείο, εντοπίστηκαν ακόμη 64 άτομα, από τους οποίους οι 49 ανήλικοι, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, φωτοβολίδες, κροτίδες, λίμα και σίδερο.

Με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, οι ανωτέρω προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους και στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, ενώ, όπως διαπιστώθηκε, τυγχάνουν οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων, οι οποίες θα αγωνίζονταν σε γήπεδο της περιοχής αργότερα.

Όλα τα άτομα συνελήφθησαν -κατά περίπτωση- για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για παράβαση των νόμων για τον αθλητισμό, τα όπλα, τις φωτοβολίδες, τα ναρκωτικά και για διατάραξη της κοινής ειρήνης και τη Δευτέρα οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

"Η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της βίας με αθλητικό υπόβαθρο, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους με σκοπό την πρόληψη και καταστολή τέτοιων φαινομένων", σημειώνει η ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γιώργος Ρωμανιάς

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Η μητέρα έγινε “ασπίδα” για να σώσει την κόρη της (βίντεο)

Εορτολόγιο - 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα