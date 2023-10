Πολιτική

Βόλος - Κασσελάκης: Ο χρόνος έχει παγώσει, οι κάτοικοι είναι στη μοίρα τους (εικόνες)

Η κριτική του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την κυβερνητική ανταπόκριση στις επιπτώσεις της θεομηνίας.

Στον Βόλο βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΚΟ του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο. Τον Στέφανο Κασσελάκη υποδέχθηκε ο βουλευτής Μαγνησίας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και η τέως Υπουργός, Μαρίνα Χρυσοβελώνη, όπως επίσης και πλήθος κόσμου.

Σε δηλώσεις ο κ. Κασσελάκης ανέφερε πως ο χρόνος έχει παγώσει για τους κατοίκους του Βόλου, είναι στη μοίρα τους και πρέπει μόνοι τους να «ξελασπώσουν» από την κατάσταση.

«Είναι απάνθρωπο αυτό που γίνεται» , συμπλήρωσε και ανέφερε πως οι αιρετοί έχουν ευθύνη για το ότι δεν υπήρξε πρόληψη για την καταστροφή.

Ακολουθούμενος από πολλούς δημοσιογράφους, φωτογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία, ο Στέφανος Κασσελάκης συνομίλησε με πλημμυροπαθείς, έβγαλε τα παπούτσια του για να μπει σε σπίτια καθώς τα υποδήματα του ήταν λασπωμένα.

Σε ένα σπίτι έπιασε και φτυάρι και έκανε μερικές φτυαριές πετώντας λάσπη έξω από το σπίτι. Σε κάποια στιγμή, ο κ. Κασσελάκης είδε μια μικρή ομάδα πολιτών, να διαμαρτύρονται για την διαχείριση των απορριμμάτων, με πλακάτ που στρέφονταν και κατά του Σωκράτη Φάμελλου.

Ο Στέφανος Κασσελάκης ζήτησε τότε από τους δημοσιογράφους και τις κάμερες να μην τον ακολουθήσουν ώστε να μιλήσει κατ΄ ιδίαν με τους διαμαρτυρόμενους, μαζί με τους οποίους απομακρύνθηκε λίγα μέτρα από το συγκεντρωμένο πλήθος.

Λίγο αργότερα, επισκέφθηκε το 9ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στον Βόλο.

Ο Στέφανος Κασσελάκης χαιρέτησε και έπαιξε με τους μαθητές, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκε για τα προβλήματα των κατοίκων της περιοχής.

