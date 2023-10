Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Παιδί κατάπιε αντικείμενο - “Γέφυρα σωτηρίας” από αστυνομικούς (βίντεο)

Αγωνιώδης προσπάθεια των αστυνομικών να μειώσουν στον ελάχιστο δυνατό τον χρόνο μεταφοράς του παιδιού στο νοσοκομείο, διασχίζοντας όλη την Θεσσαλονίκη.

“Γέφυρα σωτηρίας” στήθηκε τo μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από την ΕΛ.ΑΣ., για την άμεση και ασφαλή μεταφορά ενός παιδιού στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα thestival.gr στις 12:40 μια μητέρα κάλεσε στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε πως μεταφέρει εσπευσμένα το παιδάκι της στο νοσοκομείο, καθώς είχε καταπιεί αντικείμενο

Στο τηλεφώνημα ανέφερε επίσης πως βρίσκεται στο ύψος των Δικαστηρίων.

Άμεσα δικυκλιστές αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και συνόδευσαν το αυτοκίνητο σε όλη τη διαδρομή, ανοίγοντας τον δρόμο προκειμένου η μητέρα να μεταφέρει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το παιδί της στο νοσοκομείο.

Μέσα σε δέκα λεπτά, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η μητέρα έφτασε από το Δικαστικό Μέγαρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, χάρη στη γέφυρα σωτηρίας της ΕΛΑΣ.

Δείτε βίντεο από τις προσπάθειες των αστυνομικών να ανοίξουν τον δρόμο:

Πηγή:Thestival.gr

