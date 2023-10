Κοινωνία

Άγιος Διονύσιος - Αθήνα: Κλείνουν δρόμοι για την λιτανεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιους δρόμους θα απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση, ποιοι θα κλείσουν γενικώς και για πόσο.

-

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές θα φέρει τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου σε δρόμους του Κολωνακίου η γιορτή του πολιούχου Αθηνών Αγίου Διονυσίου. Η σχετική ανακοίνωση της Τροχαίας αναφέρει:

"Λόγω Εορτασμού του Πολιούχου της Πόλεως των Αθηνών και της Λιτανείας της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, την Τρίτη 3-10-2023, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων από την 06.00΄ ώρα, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από την 15.00΄ ώρα της ιδίας έως πέρατος της εκδήλωσης, στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Εμμανουήλ Σκουφά, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλατείας Φιλικής Εταιρείας.

Δημοκρίτου, στο τμήμα του μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος.

Λυκαβηττού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος.

Παναγιώτη Σέκερη, σε όλο το μήκος της.

Πλατεία Φιλικής Εταιρείας.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυκαβηττού και Κανάρη.

Κωνσταντίνου Κανάρη, σε όλο το μήκος της.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων".

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γιώργος Ρωμανιάς

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Η μητέρα έγινε “ασπίδα” για να σώσει την κόρη της (βίντεο)

Εορτολόγιο - 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα