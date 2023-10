Κοινωνία

Πειραιάς: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε σε φρεάτιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ο άτυxος άνδρας έπεσε μέσα και τι δυσκόλεψε τις πολύωρες προσπάθειες απεγκλωβισμού του.

-

Νεκρός ανασύρθηκε ο άνδρας που είχε εγκλωβιστεί σε φρεάτιο ομβρίων υδάτων επί της οδού Πολυδεύκους στον Πειραιά. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Για το περιστατικό σήμανε συναγερμός το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες του εγκλωβισμού. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ. Ο άντρας φέρεται ότι καταπλακώθηκε από χώματα και άλλα υλικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Βορίδης: Ο Κασσελάκης αποζητά δημοσιότητα lifestyle, γιατί δεν έχει κάτι άλλο να αναδείξει (βίντεο)

Εκλογές - Εφορευτική Επιτροπή: Αποζημίωση δεκάδων ευρώ στα μέλη

Στέγαστρο Καλατράβα - Καρύδης: Είχαμε 20 χρόνια να σφίξουμε τις βίδες! (βίντεο)